용인특례시, 수지구 죽전동에 벚나무·자작나무 ‘도시 숲’ 조성

용인시 죽전동 도시 숲(용인시 제공)


용인특례시는 수지구 죽전동 대지산 자락에 ‘도시 숲’ 조성을 마무리했다고 28일 밝혔다.

도시자연공원구역 내 녹지활용 계약을 체결한 토지주와 협의해 등산로 구간에 벚나무 100주와 자작나무 160주를 심어 벚나무길과 자작나무 숲을 조성하고, 수국과 맥문동 등 화초류도 심었다.

사업 대상 면적은 2만 1085㎡(약 6378평)으로, 예산은 10억 5000만 원(도비 3억1500만 원·시비 7억 3500만 원)이 투입됐다.

용인시는 시민이 안전하게 이용할 수 있는 시설물도 설치해 계절별로 특색있는 숲길을 조성해 시민이 쾌적하게 휴식하고, 등산할 수 있는 환경을 만들었다.

이상일 시장은 “도심의 유휴 공간을 활용해 시민을 위한 쉴 공간으로 조성하는 ‘도시 숲’ 계획을 지속적으로 확대할 예정”이라며 “시민 누구나 쾌적한 환경에서 휴식을 취할 수 있도록 시설의 유지관리에도 노력을 기울일 것”이라고 말했다.


안승순 기자
