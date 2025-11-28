구미경 서울시의원, 주민 간담회 통해 생활 민원 청취 및 지역 현안 논의

“현장에 답이 있다”… 주민 의견 직접 듣고 해결 방안 논의

주민들 서울시의회 본관 투어 및 본회의장 참관 통해 의정 이해도 제고 도모



구미경 의원(가운데)이 주민들과 간담회를 하고 있다.



구미경 의원(왼쪽에서 여섯 번째)이 주민들과 기념촬영을 하고 있다.

서울시의회 구미경 의원(국민의힘, 성동 제2선거구)은 지난 26일 서울시의회 의원회관에서 지역주민들과 간담회를 개최하고 지역 현안에 대한 목소리를 직접 들었다.구 의원은 평소 “현장에 답이 있다”는 신념으로 주민 소통과 현장 방문을 의정활동의 우선 과제로 삼고 있으며, 이번 간담회 역시 주민들이 체감하는 생활 밀착형 민원을 직접 청취하고 해결 방안을 모색하기 위해 마련되었다.간담회는 격식을 최소화한 편안한 분위기 속에서 교통 문제, 주거환경 개선, 생활 인프라 확충 등 다양한 주제가 논의됐다. 주민들은 생활 속에서 체감하는 불편사항과 개선이 필요한 지역 현안들을 솔직하게 질문하고 건의했으며, 구 의원은 각 민원 사항에 대해 꼼꼼히 메모하며 경청했다.구 의원은 “주민들과의 소통은 지역 문제를 해결하는 가장 빠르고 정확한 방법”이라며 “현장의 목소리를 듣지 않고서는 진정한 의미의 민생 해결이 불가능하다”고 강조했다.간담회 이후 구 의원은 참석 주민들과 함께 서울시의회 본관 투어 및 본회의장 참관 시간을 가졌다. 주민들은 평소 접하기 어려운 서울시의회의 의정활동 현장을 직접 둘러보며 의회의 역할과 기능에 대한 이해를 높이는 뜻깊은 시간을 보냈다.구 의원은 “지금까지 그래왔듯이 앞으로도 항상 주민들의 말씀에 귀 기울이시고 경청하는 의정활동을 이어가겠다”고 밝혔다.온라인뉴스팀