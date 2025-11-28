장태용 서울시의회 행정자치위원장 “광화문광장 감사의 정원, 드디어 첫발 떼”

감사의 정원, 시민·관광객 2700만명 찾는 광장에 새로운 국가 상징 조성

참전 22개국과 대한민국 국군 희생 기리는 공간 조성

“서울의 품격 높이고, 6·25 참전국에 대한 감사와 존경의 마음 담은 상징 공간으로 조성되길”



장태용 서울시의원

서울시의회 행정자치위원회 장태용 위원장은 28일 열린 공유재산관리계획에서 ‘광화문광장 상징조형물 조성 공유재산관리계획(변경)안’, 일명 광화문광장 감사의 정원이 통과되었다고 밝혔다.감사의 정원 조성사업은 지난해 ‘서울시 공유재산심의회’와 ‘서울시의회 공유재산관리계획’을 이미 통과했으나, 설계공모 당선작 적용 과정에서 사업비가 108억원에서 57억원으로 변경된 것을 반영하기 위해 재심의가 필요했고, 이번 행정자치위원회에서 이를 의결했다.장 위원장은 이번 심의 통과를 두고 “감사의 정원이 어려운 여건 속에서도 드디어 첫발을 뗐다”면서 “외국인들이 많이 찾는 광화문광장에서 우리나라를 위해 희생한 우방국들에 최고의 예우를 표할 수 있는 공간으로 조성되길 기대한다”고 밝혔다.광화문광장 감사의 정원 조성사업은 연간 2700만명의 내외국인이 방문하는 서울의 대표 랜드마크인 광화문광장에 대한민국 정체성인 자유민주주의를 상징적으로 보여줄 23개의 조형물을 조성하는 사업이다.지상부 조형물은 6.25 전쟁 당시 희생한 우리 국군과 유엔 참전 22개국의 용사에 대한 최고의 예우를 상징하며, 지하 공간은 이들의 헌신을 되새기며 추모할 수 있도록 참전국 관련 영상, 자유와 희생을 주제로 한 글과 시 등을 관람할 수 있도록 조성한다.장 위원장은 “감사의 정원에 대해 다양한 의견이 공존하고 있으나, 중요한 것은 이 조형물은 국가적 상징성과 미래세대 교육, 국제적 연대의 메시지를 갖고 있다는 점”이라며 “단순한 조형물이 아닌 서울의 품격을 높이고, 6·25 참전국에 대한 감사와 존경의 마음을 담은 상징 공간”이라고 강조했다.한편, 공유재산관리계획 변경안이 통과됨에 따라 감사의 정원 조성 사업은 12월 본회의에서 의결되면, 추가적인 행정 절차 없이 즉시 추진이 가능하며, 서울시는 내년 4월 준공을 목표로 사업을 추진할 계획이다.온라인뉴스팀온라인뉴스팀