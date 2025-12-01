이상훈 서울시의원 “공공조달체계 혁신 통해 패션·봉제산업에 지역순환경제 흐름 만들어야”

서울시의회 기획경제위원회 행정사무감사에서 패션·봉제산업 살릴 방안 제시

지역 거점 특성에 맞는 지원과 공공조달 연계로 실질적 매출 창출 강조

“서울시와 서울경제진흥원이 공공조달체계 혁신하여 지역산업 경쟁력 강화해야”



2025년도 경제실 행정사무감사에서 질의하는 이상훈 의원

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울시의회 기획경제위원회 이상훈 의원(더불어민주당, 강북2)은 2025년도 경제실 행정사무감사에서 “패션·봉제산업은 서울 도심제조업의 핵심 분야임에도 실제 산업 기반을 떠받치고 있는 지역 봉제 현장이 행정 지원에서 멀어져 있다”며 “서울시 공공조달 체계를 지역산업 중심으로 개편해 지역순환경제를 실질적으로 작동시켜야 한다”고 강조했다.특히, 동대문 DDP 중심의 패션·봉제 산업 활성화 성과가 강북·성북·중랑 등 봉제 밀집지역까지 파급될 수 있도록 지역별 특성에 맞춘 지원 체계로 전환할 것을 주문했다.이 의원은 “동대문은 패션 창작과 유통 중심인 반면, 강북구의 경우 교복과 근무복 등 단체복 생산 중심으로 산업구조가 다르며, 봉제업체 5천 곳 중 사업자 등록 업체가 2300개 수준이고 4대 보험 가입률은 30% 미만으로 열악한 조건에서 운영되고 있다”고 설명했다.이러한 현실을 타개할 정책 대안으로 “서울시와 산하 공공기관이 발주하는 근무복·단체복 등을 지역 패션봉제업체가 수주할 수 있는 공공구매 체계를 시범 도입해야 한다”며 “단순한 수혜가 아니라 공공이 마중물을 부어 시장을 열어주는 구조여야 한다”고 강조했다.이와 함께 “사업 컨설팅, 마케팅, 판로개척 등에 다양한 경험과 전문성을 갖춘 서울경제진흥원이 지역 패션봉제업체가 실질적 매출을 창출할 수 있도록 지역에 특성화된 비즈니스 모델을 구축하고 지원 전략을 명확히 수립해야 한다”고 요구했다.이 의원은 “오랜 역사를 가진 서울시의 패션·봉제산업은 지역 일자리 기반이자 지역경제의 실핏줄”이라며 “서울 도심제조업 생태계가 동맥경화로 죽어가는 상황에서 공공조달의 방향을 바꾸면 지역에 돈이 돌고, 산업이 버티고, 골목경제가 살아난다”고 강조했다.온라인뉴스팀