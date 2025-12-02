김동규 경기도의원 “장기요양요원의 헌신에 응답해야”... 처우개선 의지 밝혀

서울Pn

김동규 의원이 11월 28일 수원 컨벤션센터에서 ‘2025 장기요양요원 송년 포럼’에 참석해 축사를 전하고 관계자들과 함께 기념촬영을 하고 있다.(사진=경기도의회)


김동규 경기도의원(더불어민주당, 안산1·정책위원장)이 장기요양요원의 봉사와 헌신에 감사를 전하고, 처우개선을 위해 힘쓰겠다는 뜻을 밝혔다.

지난 28일(금), 수원 컨벤션센터에서 <2025 장기요양요원 송년 포럼>이 열렸다. 경기도사회서비스원 산하 경기도장기요양요원지원센터의 주관으로 열린 이번 행사는 ‘따뜻한 돌봄, 함께할 내일’이라는 슬로건으로 1부에는 장기요양요원 인식개선 공모전과 우수돌봄표창 시상식을, 2부에서는 성과보고와 정책토론회 순으로 진행됐다.

김동규 의원은 축사를 통해 장기요양요원들에 깊은 감사와 응원을 전했다. 김 의원은 “저는 16년 가까이 사회복지 상임위에서 활동해오며 장기요양요원분들의 노고와 헌신을 누구보다 가까이에서 지켜봤다”며 “진심으로 감사드린다”고 밝혔다. 이어 “앞으로도 장기요양요원의 처우개선과 지원 확대를 위해 최선을 다하겠다”고 약속했다.

또한 김 의원은 “지난해 행정감사부터 장기요양요원지원센터 기능 확대 필요성을 지속적으로 제기해왔다”며 “실질적인 변화가 이루어질 수 있도록 경기도청 실무진과 협의해 추진하겠다”고 밝혔다.


온라인뉴스팀




