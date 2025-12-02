김용호 서울시의원, ‘2025 K-ESG 경영혁신대상’ 수상

도시안전건설위 활동 통해 투명한 거버넌스 및 사회적 가치 실현 기여 인정받아
“시민들의 목소리에 더욱 귀 기울여 공정하고 지속가능하며 안전한 서울을 만드는 데 헌신할 것”
서울시의회 도시안전건설위원회 부위원장으로 활동하고 있는 김용호 시의원(국민의힘, 용산1)이 지난 11월 26일 한국프레스센터 20층 국제회의실에서 성황리에 개최된 ‘2025 K-ESG 경영혁신대상’ 시상식에서 수상의 영예를 안았다.
이번 K-ESG 경영혁신대상은 시사저널이 주관하고 국회상임위원회가 후원하는 이 상은 환경(Environment), 사회(Social), 지배구조(Governance) 각 분야에서 혁신적인 노력을 실천하며 지속가능한 발전에 기여한 기관 또는 인물을 종합적으로 평가해 선정하는 권위 있는 상이다.
김 의원은 특히 서울시의회 도시안전건설위원회 소속으로서 대형 건설 및 안전 사업의 투명성 확보와 시민 안전 강화를 위한 의정 활동을 통해 서울시 거버넌스(Governance) 혁신에 기여하고, 재난 취약계층 및 사회적 약자를 위한 안전 조례 제정 및 시설 개선 정책 발굴을 통해 사회적 가치(Social)를 확대했다는 점에서 높은 평가를 받았다. 시민 참여를 기반으로 한 정책 제안과 엄격한 예산 심의 활동은 지방의회 의정 활동의 새로운 표준을 제시했다는 평이다.
김 의원은 수상 소감에서 “시민의 삶과 직결된 지방자치 영역, 특히 도시 안전과 건설 분야에서 ESG 가치를 실현하고자 노력했던 점을 인정받아 기쁘다”면서 “이번 수상은 더 열심히 하라는 격려의 의미로 받아들이고, 앞으로도 시민들의 목소리에 더욱 귀 기울여 공정하고 지속가능하며 안전한 서울을 만드는 데 헌신하겠다”고 밝혔다.
온라인뉴스팀