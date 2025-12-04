‘수도권매립지공사 인천 이전’ 주민·노조 갈등

주민 “10년 지나도 진척 안 돼”

노조 “환경 볼모로 정치 도박”

국가공기업인 수도권매립지관리공사(SL공사)를 인천시로 이관하는 문제를 놓고 인천 시민사회와 SL공사 노동조합의 공방이 다시 뜨거워졌다.3일 인천시 등에 따르면 인천시와 기후에너지환경부, 서울시, 경기도 4자 협의체는 지난 2015년 SL공사를 인천시로 이관하기로 합의했다. ‘SL공사 이관’은 2016년 종료 예정이었던 수도권매립지 사용 기간을 연장하는 대가로 인천시가 받은 혜택이다.당시 합의를 이끌었던 유정복 인천시장은 10년 전부터 이관을 추진했지만 SL공사 노조의 반대로 무산됐다. 민선 7기 들어서는 시장이 바뀌면서 SL공사 이관이 없던 일이 됐고, 유 시장이 민선 8기로 복귀하면서 다시 뜨거운 감자로 떠올랐다.수도권매립지 문제해결 범시민운동본부와 검단·서구 주민단체들은 최근 기자회견을 열어 “4자 협의체는 10년 전 3-1 매립장 추가 사용을 조건으로 SL공사 등을 인천시에 이관한다고 공식 합의했다”며 “그러나 약속이 지켜지지 않았다”고 목소리를 높였다. 그러면서 “정부는 지난 10년간 반복한 기만을 끝내고 하루빨리 SL공사를 이관하라”고 촉구했다.SL공사 노조는 여전히 반대 입장이다. 노조는 전날 성명서를 내 “SL공사의 인천시 이관은 환경권을 볼모로 한 정치적 도박”이라며 “이에 대해 강력히 반대한다”고 밝혔다. 노조의 반대는 사실상 ‘이관 무산’으로 이어진다. 4자 협의체가 ‘노조 및 주변 지역 주민들의 갈등 해소 방안’을 이관 조건으로 걸었기 때문이다.인천시가 협의를 시도하고 있지만 공사 노조의 마음을 돌리기엔 역부족이다. 인천시 관계자는 “의견 차이가 커 협의가 쉽지 않다”고 말했다.강남주 기자