NH농협은행 경남본부, 노후 사옥 신축 나서…2028년 준공 목표

NH농협은행 경남본부 신사옥 조감도. 2025.12.2. NH농협은행 경남본부 제공


NH농협은행 경남본부는 창원시 성산구 신월동에 신사옥을 건립한다고 2일 밝혔다.

신사옥은 현 부지에 있는 기존 사옥(1984년 건립)을 허물고 전체면적 1만 7000여㎡, 지하 1층·지상 5층 규모로 짓는다. 총사업비 764억원 상당(임시 사무소 운영비용 포함)이 투입된다.

신사옥 준공 목표 시기는 2028년 1분기다. 지역민 중심의 금융지원기능 강화, 로컬푸드 활성화 강화, 디지털 금융환경에 대응한 업무공간 혁신, 직원 복지·근무 환경 개선도 목표로 잡았다.

경남본부는 오는 15일부터 공사가 끝날 때까지 임시 사무소(창원시 의창구 용동로57번안길 9-5)로 이전해 업무를 본다.

조청래 본부장은 “사옥 신축으로 보다 쾌적하고 효율적인 근무 환경을 조성해 조직 내 시너지 효과를 높이고, 지역민에게는 한층 향상된 금융서비스를 제공할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.


창원 이창언 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved.
