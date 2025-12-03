‘365일 나눔 온기’ 송파 자원봉사 감사 축제

서울Pn

5일 기념행사에 500여명 참석


  •
서울 송파구 ‘자원봉사자의 날’ 기념행사에서 ‘자원봉사 명문가’로 선정된 안상순씨 가족이 하천을 청소하고 있는 모습.
송파구 제공


서울 송파구가 오는 5일 송파문화예술회관에서 ‘자원봉사자의 날 기념행사’를 연다.

2일 송파구에 따르면 이번 기념식 주제는 ‘1년 365일, 자원봉사하기 좋은 날’이다. 한 해 동안 지역 곳곳을 밝혀 온 자원봉사자에게 감사의 마음을 전하기 위해 마련했다. 자원봉사자와 가족, 주민 등 약 500여명이 참석한다.

3대에 걸쳐 꾸준히 봉사활동을 해온 ‘자원봉사 명문가’에는 두 가족이 선정됐다. 문정동에 사는 최애선 씨는 딸, 손자와 함께 시각장애인 삭책 동행, 장애인복지시설 봉사를 하고 있다. 안상순씨 가족은 환경 지키기를 약속으로 삼고 2005년부터 20년째 봉사활동을 하고 있다.

축하공연으로 시작하는 이날 행사는 우수 자원봉사자 시상식, 표창 등이 이어진다. 아울러 인생네컷 사진관, 캘리그라피 응원 문구, 양말목 크리스마스 리스와 키링 만들기 등 다양한 참여형 체험 부스를 운영한다.

서강석 송파구청장은 “송파가 안전하고 살기 좋은 도시로 성장해온 큰 힘은 자원봉사자들의 꾸준한 실천”이라며 “앞으로도 이웃을 위한 나눔 정신이 가치를 인정받고, 지역에 널리 퍼지게 행정에서 든든히 뒷받침하겠다”라고 말했다.


서유미 기자
2025-12-03 23면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
