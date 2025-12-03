공무원 사칭 전화에 속아 2500만원 피해… 경남도 “의심 연락 즉시 확인”

실제 업체 명의 도용해 범죄

3일 경남도는 전국적으로 공무원을 사칭한 전화·문자 사기 사례가 급증하고 있다며 각별한 주의를 당부했다.지난달 경남도 회계과와 민원콜센터에는 공무원 사칭 범죄와 관련한 문의가 잇따랐다.이달 들어서는 한 사칭범이 도내 A 업체에 물품 대리 구매를 요구하고, 업체가 이를 실제 업무로 오인하면서 약 2500만원 상당의 피해가 발생했기도 했다.당시 사칭범은 위조 공문과 명함을 제시하고 긴급 상황임을 강조하며 즉각적인 대금결제를 요구하는 수법을 사용했다. 이 과정에서 실제 존재하는 B 업체의 명의를 도용해 피해 업체를 속이는 등 치밀하게 범행을 저질렀다.사칭범은 A 업체에 도청 시설공사를 맡길 것처럼 하면서 “비용을 공사 견적에 포함해 주겠다”며 B 업체가 생산하는 특정물품 구매를 요구했다.A 업체는 사기범이 건넨 B 업체 계좌번호로 별 의심 없이 2500만원을 보냈다.이후 사칭범이 연락을 끊고 잠적하자 A 업체는 경남도를 거쳐 경찰에 사기 피해를 신고했다.경찰은 사기범이 도청 계약담당 부서 공무원을 사칭했고, 이름이 도용된 B 업체는 아무런 관련이 없는 것을 확인했다. 경남경찰청 반부패경제범죄수사대 등은 해당 사건 수사를 이어가고 있다.이러한 범죄는 중앙부처와 지방자치단체, 공공기관은 물론 대통령실까지 사칭 대상이 되는 등 점차 확산하고 있다.경남도 관계자는 “공무원은 어떠한 사유로도 업체나 개인에게 물품 대리 구매나 금전 송금을 요구하지 않는다”며 “실제 존재하는 업체를 사칭하는 등 수법이 갈수록 지능화되는 만큼 의심되는 연락을 받으면 반드시 기관에 확인해달라”고 당부했다.창원 이창언 기자