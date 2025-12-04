동대문 체육꿈나무들 ‘성과 나눔’



이필형(오른쪽) 서울 동대문구청장이 2일 체육꿈나무들과 기념사진을 찍고 있다.

서울 동대문구는 지난 2일 ‘2025 동대문구 체육꿈나무 장학생 간담회’를 개최했다고 3일 밝혔다.간담회에서는 올해 체육꿈나무 장학생들이 거둔 성과를 되돌아보고, 운동 과정과 훈련에서 얻은 경험을 공유하는 시간이 마련됐다. 참석 학생들은 관내 재학생 중 다양한 종목에서 두각을 나타낸 이들로 구성됐다.동대문구는 올해 총 9520만원의 지원금을 체육꿈나무들을 위해 마련했다. 체육꿈나무 육성 지원사업은 ‘성적 우수 학교 운동부’, ‘성적 우수 유망주’, ‘학교장 추천’ 등 3개 분야로 구성되며, 분야별 지원금은 이번 주 중 소속 학교를 통해 전달될 예정이다. 이번 지원금은 장학생들의 훈련 환경을 개선하고 경기력 향상을 돕는 중요한 기반이 될 것으로 기대된다. 구는 앞으로도 지역사회의 체육 활동을 활성화하고, 더 많은 청소년이 건강하게 성장할 수 있는 환경을 조성할 계획이다.이필형 동대문구청장은 “목표를 향해 달려가는 과정에서 사고하는 힘을 함께 길러야 진정한 승자가 될 수 있다”며 “어떤 도전이든 자신감을 가지고 맞서기를 바란다”고 말했다.유규상 기자