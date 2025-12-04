오세훈, 베트남·말레이 방문…동남아 협력 강화 나선다



오세훈 서울시장. 연합뉴스

오세훈 서울시장이 동남아시아 국가와의 협력과 글로벌 도시 서울의 위상 강화를 위해 4일부터 4박 6일 일정으로 베트남과 말레이시아를 방문한다.서울시는 최근 동남아시아를 중심으로 한국 음악과 음식, 드라마 등 ‘K-컬처’에 대한 호감과 문화 소비가 빠르게 확산하는 만큼 이번 출장에서 서울의 도시 인지도를 높이고, 두 국가 수도와의 전략적 파트너십을 확대한다는 계획이다.오 시장은 4일 저녁 출국해 5일 오전 베트남 하노이 롯데호텔에서 열리는 ‘2025 서울·하노이 도시 정책 공유 포럼’에 참석한다. 이 자리에서 홍강 개발과 디지털 행정 모델 전환을 준비 중인 하노이시에 수변 혁신 개발, 스마트 도시 등 시의 정책 경험과 비결을 공유한다.6일에는 말레이시아 쿠알라룸푸르로 이동해 클랑강과 곰박강 일대 수변을 복원, 치수 안정성을 확보하고 수변 문화 활성화·관광 특화에 성공한 ‘리버 오브 라이프’ 현장을 찾는다.7일에는 쿠알라룸푸르 중심가 파렌하이트88에서 열리는 ‘서울마이소울 인 쿠알라룸푸르’ 행사장을 찾아 서울 관광 홍보에 직접 나선다. 오 시장은 ‘서울굿즈 크리스마스 트리’에 점등하고 서울 관광 경품 추첨 등에 참여하며 현지 한류 팬과 소통할 예정이다.마지막 날인 8일에는 최근 빠르게 성장하는 동남아 미디어커머스 시장에 서울 기업 진출을 지원하기 위한 서울경제진흥원(SBA)과 틱톡 동남아(SEA) 간 협약식에 참석한다. 오 시장은 세계에서 두 번째로 높은 복합개발 건축물 ‘메르데카118’, 호수공원 ‘페르다나 보태니컬 가든’, 행정수도이자 지능형 정원도시 ‘푸트라자야’ 시찰을 끝으로 출장 일정을 마무리한다.임태환 기자