박상혁 서울시의회 교육위원장, ‘서울민간어린이집연합회 창립 30주년 기념식’ 참석

“30년의 노력이 앞으로의 보육 미래를 밝히는 밑거름이 되길 기대”

“현장의 의견을 정책에 담아 아이들에게 더 나은 보육환경 제공해 나갈 것”

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울특별시의회 교육위원회 박상혁 위원장(국민의힘·서초구 제1선거구)은 지난 3일 서울민간어린이집연합회가 개최한 ‘창립 30주년 기념식’에 참석해, 지난 30년간 서울 영유아 보육 발전을 위해 헌신해 온 민간어린이집 관계자들에게 깊은 감사의 뜻을 전하며, 급격한 원아 감소와 운영 여건 악화 속에서도 안정적 보육 환경을 지키기 위한 제도적·정책적 지원의 필요성을 강조했다.이번 행사는 서울민간어린이집연합회 창립 30주년을 기념해 민간보육의 역사와 성과를 돌아보고 변화하는 보육환경 속 지속가능한 발전 방향을 모색하기 위해 마련됐으며, 박 교육위원장을 비롯해 조정훈 국회의원, 박홍근 국회의원, 김인제 서울시의회 부의장, 김영옥 보건복지위원장, 이새날 의원, 강석주 의원 등 주요 인사가 참석했다.축사에서 박 위원장은 “민간어린이집은 지난 30년간 서울 보육의 한 축을 든든히 떠받쳐 온 중요한 파트너였다. 저출생으로 인한 어려운 여건 속에서도, 아이들의 안전과 성장을 위해 애써주신 여러분의 헌신에 깊이 감사드린다”고 말했다.이어 “보육정책의 변화는 무엇보다 현장의 현실을 충분히 반영해야 한다. 특히 원아 감소에 따른 운영 위기, 인력 확보 어려움 등 민간어린이집이 겪는 구조적 문제는 제도 개선을 통해 해결해 나가야 한다”고 강조했다.또한 박 위원장은 유보통합 정책 추진의 필요성을 강조하면서 “여전히 국가 차원의 관련 법령 개정이 완료되지 않아 유보통합을 본격적으로 추진하기에는 제약이 있다”고 지적했다. 이어 국회에 계류 중인 유보통합 3법(영유아보육법·지방교육자치에 관한 법률·지방교육재정교부금법)의 조속한 국회 통과를 촉구했다.끝으로 박 위원장은 “오늘의 30년은 새로운 30년의 출발점이다. 앞으로도 서울민간어린이집연합회가 우리 아이들이 건강하게 성장할 수 있는 따뜻한 울타리 역할을 이어가길 기대한다. 서울시의회도 여러분의 든든한 동반자로서 최선을 다하겠다”고 말했다.온라인뉴스부