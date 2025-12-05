‘탄소중립 실천’ 경기도, 놀이터·산책로 등 생활공간 42곳 ‘친환경 소재’ 포장

서울Pn

우레탄, 고무분 말 등 화학 기반 포장재→친환경 코르크


  •
친환경 포장재가 깔린 구리시 늘푸른공원(경기도 제공)


경기도가 지난해부터 추진한 ‘탄소중립 실천 시범사업’을 연말까지 마무리할 예정이라고 5일 밝혔다.

‘탄소중립 실천 시범사업’은 어린이놀이터와 산책로 바닥에 깔린 기존 우레탄, 고무분 말 등 화학 기반 포장재를 자연 유래 소재인 친환경 코르크로 교체하는 정책이다. 경기도는 2년 동안 총 28억을 투자해 어린이놀이터와 산책로 등 13개 시군 42개 도민 생활공간에 친환경 코르크 포장을 추진 중이다.

코르크는 나무껍질에서 추출한 천연 소재로, 유해 물질 발생 우려가 적고, 탄성력과 충격 흡수성이 뛰어나 안전성과 환경성을 동시에 갖춘 재료다.


  •
친환경 포장재가 깔린 남양주 한강시민공원 삼패지구(경기도 제공)


총 42개 중 26개는 공사가 완료됐으며, 나머지 16개도 연내 완료될 예정이다. 31개는 어린이 놀이터 바닥, 나머지 11개는 산책로와 쉼터 등 보행 공간이다.

사업은 공간 유형에 따라 ‘체험·놀이형’과 ‘보행·광장형’으로 나눠 추진됐다. 체험·놀이형은 어린이놀이터, 체험시설 등 충격 흡수가 필요한 공간에 50mm 이상 두께로 시공됐고, 보행·광장형은 산책로, 둘레길, 쉼터 등 보행 환경 조성 공간에 15mm 두께를 적용했다.

이정수 경기도 정원산업과장은 “생활공간의 바닥부터 친환경 전환을 시작하는 것은 도민이 체감하는 탄소중립 실천의 첫걸음”이라며 “앞으로도 안전성과 친환경성을 동시에 갖춘 공원 등 주민 여가 공간 조성을 확대해 나가겠다”라고 말했다.

안승순 기자
