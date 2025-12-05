경기도 조혜진 도지사 비서실장 사퇴, 도-의회 갈등 봉합?



경기도의회 전경

조혜진 경기도지사 비서실장직을 내려놓으면서 경기도 집행부와 경기도의회 간 갈등이 봉합 국면에 들어설 것으로 전망된다.조혜진 비서실장은 5일 입장을 내고 “오늘 경기도지사 비서실장직을 내려놓는다”며 “도민의 민생을 위한 내년도 예산안 처리가 가장 중요하기 때문”이라고 설명했다.이어 “임명권자인 지사님의 부담을 더는 드릴 수가 없다”며 “애초에 직에 연연한 적은 없다”고도 했다.또 “양우식 운영위원장과 관련된 문제는 도 공직자들의 자존감과 직결된 것”이라며 “도의회에서 책임있게 해결해 주시리라 믿는다”라고 덧붙였다.조 실장이 사퇴하면서 지난달 19일부터 이어져 온 도 집행부와 도의회 간 갈등은 해결 국면으로 접어들 것으로 보인다.앞서 도 집행부는 직원을 상대로 성희롱 발언을 해 모욕한 혐의로 재판에 넘겨져 피고인 신분이 된 양우식 운영위원장 주재의 행정사무감사를 받을 수 없다며 행감 출석을 거부했다.이에 대해 도의회는 이런 집단행동이 의회 경시에 해당한다며 강하게 비판하며 김동연 지사의 사과와 함께 조 실장의 사퇴를 요구해왔다.도의회 국민의힘 백현종 대표는 집행부의 행감 불출석과 복지예산 삭감을 지적하며 삭발 및 단식 투쟁을 이어가다 4일 밤 건강이 악화해 병원으로 이송됐다.조 실장의 사퇴가 양 위원장의 사퇴로 이어질지 관심이 쏠릴 것으로 보인다.도의회 민주당과 김진경 의장은 조 실장과 양 위원장의 동반 사퇴를 주장해 왔다.안승순 기자