서준오 서울시의원 “노원 미래도시 기반 마련될 창동차량기지 이전 본격화 환영”

창동차량기지 이전 본격화 현장인 진접차량기지 시험운행 개시 기념식 참석

“창동차량기지 이전·S-DBC 추진으로 노원구 대도약 원년 만들 것”



기념식에 참석한 서준오 의원

서울시의회 서준오 의원(더불어민주당·노원4)은 지난 3일 노원구 창동차량기지에서 열린 ‘진접차량기지 시험운행 개시 기념식’에 참석해, 창동차량기지 이전이 본격화된 데 대해 “노원 발전을 위해 오랫동안 기다려온 역사적 전환점”이라며 환영의 뜻을 밝혔다.이번 기념식은 진접차량기지가 본격적인 시험운행을 개시하면서 창동차량기지 외곽 이전이 현실화되는 중요한 이정표다. 차량기지 이전은 서울시 차량기지로서는 최초의 외곽 이전 사례로, 창동·상계 일대 개발의 물리적 제약을 제거하고 S-DBC(서울디지털바이오시티) 조성의 실질적 출발점이 되는 사업이다.서 의원은 창동차량기지 이전과 S-DBC(서울디지털바이오시티) 조성의 핵심적 역할을 수행해왔다. 2023년 11월 제321회 정례회 시정질문에서 서울시가 대형 쇼핑몰 유치에 치우친 태도로 바이오클러스터 조성을 소극적으로 추진하는 문제를 강하게 질타하며 서울시의 정책 방향 전환을 이끌어냈고, 이후 기업설명회 개최와 S-DBC 추진의 시동이 걸렸다. 서 의원은 이어 우원식 국회의장, 김성환 기후에너지환경부장관, 오승록 노원구청장 등과 협력해 ‘창동차량기지 일대 전략적 개발방안 용역’에 필요한 2억 원의 예산을 확보하여 기업지원 4대 방안을 구체화하는 등 S-DBC의 실질적 추진 기반을 마련해왔다.서 의원은 이번 기념식에 대해 “창동차량기지 이전은 단순한 기반시설 이전이 아니라, 미래 산업도시 노원을 여는 열쇠”라며 “차량기지가 떠나야 S-DBC가 들어설 수 있고, 서울아레나·창동복합환승센터와 함께 창동·상계가 서울 동북부 경제의 심장으로 재탄생할 수 있다”고 강조했다.이어 “오늘의 첫걸음이 노원의 10년 미래를 결정한다”며 “S-DBC를 세계적 바이오클러스터로 완성하기 위해서는 기업유치, 정주환경 개선, 의료·R&D 인프라 구축 등필요하다. 이를 통해 노원이 서울의 미래 산업지도를 새로 그리는 중심축이 될 수 있도록 주민들과 함께 끝까지 챙기겠다”고 말했다.온라인뉴스팀