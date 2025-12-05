박명수·황세주 경기도의원, 동신산단 정상 추진 위한 논의 이어져

경기도의회 박명수 의원(국민의힘, 안성2)과 황세주 의원(더불어민주당, 비례)은 4일(목) 경기도의회에서 관계부서와 정담회를 열고, 안성 동신일반산업단지 농지전용협의 추진현황과 향후 대응 방안을 논의했다.
두 의원은 전날 도의회 안성상담소에서 안성시 관계부서와 주민대책위원회를 초청해 동신산단 조성 현안을 논의한 데 이어, 이날에는 경기도 차원의 입장과 준비상황을 점검하며 연속적인 논의 자리를 마련했다.
동신산단은 안성시 보개면·금광면 일원에 156만㎡ 규모로 조성되는 반도체·이차전지 소부장 산업 협력단지로, 2032년 준공을 목표로 추진 중이다. 도의 ‘반도체 메가 클러스터’ 전략과 연계되는 산업 기반으로 기대를 모은다.
그러나 전체 부지의 상당 부분이 농업진흥지역에 포함되어 올해 8월 도 농업정책심의회에서 해제 요청이 부결되며 사업이 차질을 빚었다. 안성시는 이후 산업시설 규모 축소 등 보완안을 마련해 12월 10일 농정심의회 재상정을 앞두고 있다.
이날 정담회에서 박명수 의원은 “동신산단은 안성의 미래 산업 기반을 열어갈 중요한 사업으로, 더 이상 지연해서는 안 될 과제”라며 “그 어떤 부분보다 지금은 행정과 지역이 함께 힘을 모아 현실적 해법을 찾는 것이 중요하다”고 강조했다.
황세주 의원은 “지역경제의 미래가 달려 있는 만큼, 더는 불확실성이 확대돼서는 안 된다”며 “경기도가 중심을 잡고 차질 없는 진행을 뒷받침해주길 기대한다”고 밝혔다.
이에 경기도 관계부서는 “심의 과정에서 제기된 우려를 면밀히 검토하겠다”며 “행정공백이 생기지 않도록 안성시와 지속적으로 협의하겠다”고 밝혔다.
끝으로 박 의원은 “동신산단은 안성만의 문제가 아니라 경기도 산업 경쟁력의 중요한 축”이라며 “도의회는 주민·행정·사업자가 함께 신뢰할 수 있는 해법을 찾는 데 끝까지 역할을 다하겠다”고 강조했다.
