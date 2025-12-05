안성시, ‘유네스코 글로벌 학습도시(GNLC)’ 선정···국내 57번째



안성시가 유네스코(UNESCO) 산하 유네스코평생학습원(UIL)이 운영하는 글로벌 학습도시 네트워크(GNLC)에 최종 가입했다. (안성시 제공)

경기 안성시가 유네스코(UNESCO) 산하 유네스코평생학습원(UIL)이 운영하는 글로벌 학습도시 네트워크(GNLC)에 최종 가입했다.GNLC(Global Network of Learning Cities)는 전 세계 도시들이, 전 생애 학습, 사회적 포용, 지속 가능한 발전, 지역 경제와 문화성장 학습을 통해 협력하는 글로벌 네트워크로, 지난달 말 기준 79개국에 총 356개 도시가 회원으로 활동하고 있다.안성시는 ▲중장기 평생학습도시 발전계획 ▲시민 누구나 접근 가능한 학습 인프라 구축 ▲민·관·학 거버넌스 기반의 학습 협력 구조 ▲다문화·장애인·중장년·청년을 아우르는 전 생애 맞춤형 학습 정책 등이 도시 차원의 지속 가능 학습 전략으로 완성도 높게 작동하고 있다는 점을 인정받았다.특히 전통시장과 학습을 결합한 ‘평생학습장터’ 모델, 장애인과 비장애인이 함께 배우는 ‘모두e상점’ 통합형 학습, 세계언어센터와 세계언어축제를 통한 글로벌 시민교육, SDGs 연계 학습 정책 등 안성만의 고유한 학습도시 모델을 구축해 온 점이 강점으로 작용했다.GNLC 회원 도시가 되면서 안성시는 ▲세계 학습도시들과의 정책 교류 ▲국제 공동 평생학습 프로젝트 참여 ▲유네스코 국제회의·연차총회 공식 초청 ▲글로벌 학습도시 우수사례 공유 등을 통해 안성형 평생학습 정책을 세계 무대에 소개하고, 국제 기준을 다시 정책에 환류하는 구조를 갖추게 된다.김보라 안성시장은 “GNLC 최종 가입은 안성의 평생학습 정책이 지역을 넘어 세계 기준에 도달했음을 의미한다”며, “배움이 도시를 바꾸고, 시민의 삶을 바꾼다는 믿음으로 안성을 대한민국을 대표하는 글로벌 학습도시로 성장시켜 나가겠다”라고 밝혔다.안성시는 이번 GNLC 가입을 계기로, 평생학습을 단순한 교육 정책이 아니라 도시 경쟁력·사회 통합·국제 협력의 핵심 전략으로 확장해 나갈 계획이다.안승순 기자