도봉구, 서울 자치구 첫 유니세프 ‘아동친화도시’ 상위단계 재인증

한발 앞선 아동친화 정책 성과


  •
도봉구 아동·청소년 열린 토론회 참석자 단체 사진. 도봉구 제공


서울 도봉구는 유니세프로부터 아동친화도시(CFC) 최고 등급인 ‘상위단계 재인증’을 획득했다고 5일 밝혔다. 서울시 자치구 가운데 처음이다.

구는 아동의 권리 보장과 아동친화적인 환경 조성을 위해 지속적으로 정책을 추진해 왔으며, 이번 재인증은 그 성과를 국제적으로 인정받은 결과라고 설명했다. 도봉구는 2015년 유니세프와 업무협약을 맺고 2016년 첫 인증을 받았으며, 2021년 상위단계를 획득한 데 이어 이번에 다시 상위단계를 유지했다.

재인증 평가에서 아동 참여와 권리 교육, 정책 결정을 위한 근거 확보, 지속가능한 거버넌스 구축 등 5개 영역에서 높은 점수를 받았다. 구는 청소년참여예산제를 도입해 아동의 의견이 예산에 반영될 수 있도록 했고, ‘어린이·청소년의회’를 운영해 아동이 정책 결정 과정에 참여할 기회를 넓혔다.

구는 이번 재인증을 계기로 ‘아동의 권리가 온전히 실현되는 도봉구’ 조성을 목표로 다양한 아동친화 정책을 확대할 계획이다. 재인증 추진을 위한 연구를 체계적으로 실시하고, 아동의 우선순위를 반영한 4대 정책을 수립·시행한다.

오언석 도봉구청장은 “이번 성과는 구민과 공직자가 함께 만들어 낸 결과”라며 “앞으로도 아동이 안전하고 존중받는 지역사회를 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.


유규상 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
