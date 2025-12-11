경콘진, ‘아시아 TV 포럼 & 마켓 참가…2,258만 달러 수출 상담



2025 싱가포르 ATF 경기도관(경콘진 제공)

경기콘텐츠진흥원(경콘진)은 지난 3일부터 5일까지 싱가포르 마리나베이샌즈 엑스포에서 열린 ‘아시아 TV 포럼 & 마켓(Asia TV Forum & Market, 이하 ATF)’에 경기도관을 운영해 총 2,258만 달러의 수출 상담을 했다고 11일 밝혔다.ATF는 올해로 26회를 맞은 아시아 최대 규모의 방송·영상 콘텐츠 비즈니스 마켓으로, 2024년 기준 59개국에서 4,628명 이상의 참관객과 1,004명의 바이어가 참가한 국제 행사다.경콘진은 참가 기업을 대상으로 사전 비즈니스 매칭, 현장 상담 지원, 비즈니스 통역 등을 지원했다.경기도관에는 스튜디오더블유바바(부천), 엑세스코리아(파주), 오콘(성남), 와이제이콘텐츠(부천), 중앙애니메이션(안성), 픽스트랜드(고양) 등 총 6개 애니메이션 기업이 참여했다. 이들 기업은 총 181건의 비즈니스 상담을 진행해 약 2,258만 달러 규모의 수출 상담과 125만 달러의 계약을 체결했다.한편 경콘진은 도내 콘텐츠 기업의 해외 시장 진출을 체계적으로 지원하기 위해 해외 진출 지원 사업 브랜드 ‘지커넥션(G-Con.Action)’을 운영하고 있다. ‘지커넥션 마켓 공동관’을 통해 부산 국제 콘텐츠 마켓(ACFM), 대만 콘텐츠 마켓(TCCF), 싱가포르 ATF 등 주요 해외 마켓 참가를 지원했고, 인바운드 방식의 수출상담회인 ‘지커넥션 비즈니스 데이’도 함께 열고 있다.경콘진 탁용석 원장은 “싱가포르 ATF는 아시아를 넘어 미주와 유럽 바이어까지 참여하는 대표적인 글로벌 콘텐츠 마켓”이라며 “앞으로도 도내 콘텐츠 기업이 해외 시장에서 실질적인 성과를 창출할 수 있도록 단계별 해외 진출 지원을 지속해 나가겠다”라고 말했다.안승순 기자