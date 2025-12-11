유호준 경기도의원, 남양주로 쏟아지는 데이터센터 폭탄, 전력 계획은



유호준 의원.(사진=경기도의회)

경기도 남양주시가 지난 12월 5500억원 규모의 우리금융그룹 ‘디지털 유니버스’, 지난 6월 6000억원 규모의 카카오 ‘디지털 허브’를 유치한 데 이어 지난 5일 8500억원 규모의 신한금융그룹 ‘인공지능(AI) 인피니티센터’를 유치했다고 밝혔다. 이에 남양주시를 지역구로 둔 유호준 경기도의원(다산, 양정동)은 “남양주에 데이터센터 폭탄이 떨어지는데, 데이터센터에 어떻게 전력을 공급할지 계획조차 없다”라며 전력 공급 계획에 대한 의문을 드러냈다. 그는 “송전탑과 변전소만 우후죽순 생길까 걱정된다”라며 우려를 표명했다.유 의원은 남양주시가 “1년 새 총 2조원 규모의 민간 투자를 유치하며, 이를 바탕으로 왕숙 도시첨단산업단지를 대한민국 대표 AI·디지털 산업 거점으로 육성할 것”이라고 발표한 것에 대해서도 비판했다. 그는 “AI·디지털 산업 거점으로 포장하지만, 투자 금액과 산업단지 규모에 비해 고용 유발 효과는 극히 미미한 데이터센터에 불과하다”라며 연이은 데이터센터 유치가 지역에 미치는 고용 유발 효과가 적음을 지적했다.유 의원은 지난 6일 이석영 뉴미디어 도서관에서 진행된 <남양주 에너지 자립마을 준비 포럼>에 참석해 남양주 지역 전력 공급 계획에 관해 발언했다. 그는 “지난달부터 기후부가 2026년부터 2040년까지 국가 중장기 전력 계획을 담은 제12차 전력수급기본계획 수립에 착수했는데, 남양주시가 잘 대응하고 있는지 의문”이라며 우려를 표했다. 이어 “매우 적극적으로 지역 내 재생에너지 잠재력을 발굴하지 않는다면, 결국은 송전탑과 변전소만 우후죽순 세워질 것”이라며 남양주시가 자체적으로 재생에너지원을 적극적으로 발굴해야 함을 강조했다.지난 6월 경기도·남양주시·카카오·한국토지주택공사(LH)가 함께 ‘AI 기반 디지털 허브 건립 투자 협약’을 체결한 것을 거론한 유 의원은 “김동연 지사가 남양주시와 함께 투자 협약을 체결한 만큼, 남양주시에 필요한 전력을 어떻게 공급할지 김동연 지사도 주 시장과 함께 머리를 맞대야 한다”라며 김 지사의 책임을 언급했다. 그는 “기후도지사를 표방하는 김동연 지사가 남양주에 송전탑과 변전소만을 강요하진 않을 것이라 기대한다”라며 경기도가 시행하는 RE100 산업단지 프로젝트에 왕숙 도시첨단산업단지도 포함해 달라고 요구했다.마지막으로 유 의원은 남양주에 투자를 예고한 카카오·우리금융그룹·신한금융그룹에 대해서도 언급했다. 그는 “남양주의 발전을 위해 필요하다면 데이터센터도 받을 수 있지만, 구체적인 지역 상생 계획을 마련해야 시민들의 동의를 구할 수 있을 것”이라며 해당 기업들이 남양주시와 함께 상생할 수 있는 계획을 준비해 시민을 설득하는 과정이 필요함을 강조했다.온라인뉴스팀