서울Pn

검색
구청별 뉴스 선택

“건물 사이 좁아도 창문 낼 수 있게…” 서울시,

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

서울 ‘5분 정원도시’ 순항… 3곳 동행가든 조성

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

‘창업의 요람’ 노원, 스타트업 투자자 어서 오세

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

은평구, 지역복지사업 평가 사회보장 부정수급 관리

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

“절 다시 살게 했어요”…강북구 1인가구지원센터 참여자 변화 담은 글 수상

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

최우수·우수·장려상 수상


  •
서울 강북구 수유동에 있는 강북구청 전경. 강북구 제공


서울 강북구는 ‘2025년 서울시 1인가구자원사업 참여 수기 공모전’에서 강북구1인가구지원센터 프로그램 참여자들의 수기 작품이 높은 평가를 받아 수상작으로 선정됐다고 11일 밝혔다.

11일 구에 따르면, 구 1인가구지원센터는 다양한 프로그램에 참여한 1인가구의 이야기를 담은 작품을 올해 서울시 1인가구 지원사업 참여 수기 공모전에 출품했다. 올해는 심사를 통해 총 27편이 뽑힌 가운데 구의 1인가구지원센터 참여자들의 글이 높은 평가를 받았다.

센터의 개인 심리상담을 받은 한 참여자는 ‘나를 건져 다시 살게 한, 1인가구 심리상담’이라는 수기를 통해 상담 이후의 회복 경험을 솔직하게 풀어내 최우수상을 받았다. 또 다른 참여자는 ‘내 마음의 풍경, 나를 찾아준 뿌꾸네 마음쉼터’라는 작품으로 우수상에 선정됐다.

교육·여가 분야 프로그램에 참여했던 참여자는 ‘내 삶을 연주하는 주체적인 나로 다시 태어나다’라는 수기로 장려상을 수상했다. 구는 이 작품이 강북구 특성에 맞춰 운영된 지역특화사업 참여자들의 자기돌봄과 지역사회 연결에 긍정적인 변화를 이끌어낸 사례로 평가됐다고 전했다.

강북구 1인가구지원센터는 ▲전문상담(개인·집단) ▲교육 및 여가문화(관계증진·생활밀착·자기돌봄· 자치구 맞춤형) ▲사회적 관계망 프로그램 등을 운영 중이다. 센터는 서울이 생활권이거나 강북구에 사는 만 19~67세 1인가구라면 누구나 이용할 수 있다.

구 관계자는 “강북구는 1인가구의 안전, 정서, 생활 안정 지원을 위해 다양한 정책과 프로그램을 추진해왔다”며 “이번 수상은 이러한 정책이 실제 삶을 변화시키고 회복을 돕고 있음을 보여주는 의미 있는 성과”라고 말했다.

송현주 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

서울구정 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

광진구, 맞춤형 지원으로 정비사업 속도 끌어올려

광장극동아파트 등 3곳 정비사업 공공지원 주민 궁금증 해소와 이해를 돕기 위한 정비사업 아카데미도

1만여명 참가… 중랑 ‘에코 마일리지’ 터졌다

1억원 적립… 서울 최우수구 선정

17년 막힌 길, 5분 만에 ‘휙’… 서초 고속터미

숙원 사업 해결한 전성수 구청장

중구, 흥인초 주변 전선·전봇대 싹 정리

안전사고 우려 내년 4월까지 철거 서울 지중화율 1위… “안심거리 조성”

츮 ڶŸ Ÿ&

Ŀ

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr