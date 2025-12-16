성동 ‘성공버스’ 새 교통 모델로 성공

공공시설 연계형 교통체계 구축

도입 1년 만에 하루 3000명 이용

서울 기초단체 등 8곳 벤치마킹



성동구가 지난달 3일 성공버스 ‘4노선’ 운행을 시작했다. 한 주민이 성동구청 정류장에서 성공버스에 탑승하고 있다.

성동구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 성동구는 ‘성공버스’ 도입 1년 만에 하루 평균 이용객 3000명을 돌파했다고 15일 밝혔다. 구는 성공버스가 교통 소외 지역의 이동 불편을 해소한 사례로 주목받으며, 전국으로 확산하는 새 교통 모델로 자리 잡았다고 설명했다성공버스는 기존 마을버스가 충분히 닿지 못했던 지역을 연결해 주민 이동권을 보완하고자 도입됐다. 2023년 ‘빅데이터 기반 마을버스 노선 최적화 분석’과 주민 의견을 토대로 노선을 설계했다. 이어 2024년 10월 첫번째 노선 개통을 시작으로 지난달 옥수동에서 왕십리(성동구청)를 잇는 ‘4노선’까지 총 4개 노선이 구축됐다. 이를 통해 성동구 17개 동의 주요 공공시설을 생활권 중심으로 연결하는 ‘공공시설 연계형 교통체계’를 완성했다.도입 초기 하루 평균 304명에 그쳤지만, 시범 운행 과정에서 노선과 정류장, 배차 간격을 조정하면서 이용객이 빠르게 늘었다. 운행 시작 이후 지난달까지 14개월간 누적 이용객은 38만명에 달했고, 일평균 이용객은 약 10배 증가한 3000명을 기록했다.성공버스는 성동구 전체 교통에도 긍정적 영향을 미쳤다. 운행을 시작한 ‘2024년 10월~올해 9월’과 ‘2023년 10월~2024년 9월’을 비교한 결과 마을버스 승차 인원은 7.2% 증가했다. 같은 기간 서울시 평균(3.2%)을 크게 웃도는 수치다. 구는 교통 소외 지역을 연결하며 새 수요를 창출하고, 그 효과가 기존 대중교통 이용 확대로 이어진 것으로 분석했다.이런 성과를 바탕으로 이미 서울 6개 자치구와 타 시·도 2개 지자체가 공공시설 연계 셔틀버스 운영을 위한 조례를 마련했으며, 노원·중구·관악구 등은 현장 적용에 나섰다. 정원오 구청장은 “성공버스는 구민의 이동 문제를 실질적으로 해결한 교통혁신 사례”라며 “지속적 모니터링과 주민 의견 반영을 통해 이동권을 더 강화해 나가겠다”고 밝혔다.유규상 기자