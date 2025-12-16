동대문구 내 단체 ‘겨울나기 나눔’ 릴레이

김치·쌀·생필품·성금 등 기부 쇄도



지난달 14일 '2026 희망온돌 따뜻한 겨울나기사업' 제막식에 참석한 이필형(앞줄 가운데) 서울 동대문구청장.

동대문구 제공

서울 동대문구는 ‘2026 희망온돌 따뜻한 겨울나기’ 캠페인 시작 이후 지역 단체의 나눔 릴레이가 이어지고 있다고 15일 밝혔다.이번 캠페인은 서울사회복지공동모금회와 25개 자치구가 협력해 겨울철 저소득·취약계층을 위한 성금을 모금하고, 성품을 지원하는 사업이다. 구는 지난달 14일 구청 1층 로비에 ‘사랑의 온도탑’을 세우고 모금회와 함께 내년 2월 14일까지 14억 7000만원 모금을 목표로 캠페인을 진행 중이다.삼육보건대학교, 국제구호단체 아드라코리아, 공동모금회, 관내 금융기관, 봉제업계 등은 김장 김치와 쌀, 생필품, 성금 등을 기부해 취약계층의 겨울나기를 돕는다. 각 동 자원봉사캠프와 통장협의회, 새마을부녀회 등은 직접 담근 김치와 먹거리를 가구별로 전달하며 안부를 살피는 나눔 활동을 펼치고 있다. 교회와 사찰, 노인요양시설 등 종교·복지기관도 나눔의 손길을 더했다.이필형 구청장은 “사랑의 온도탑 눈금은 구민 한분 한분의 마음 온도를 보여주는 지표”라며 “ ‘따뜻한 겨울나기’가 동대문구의 일상적인 문화로 자리 잡도록 뒷받침하겠다”고 말했다.유규상 기자