“학부모 신뢰받는 교육 도시로”… 구로 대입 설명회 후끈[현장 행정]

진학설계 행사 연 장인홍 구청장



장인홍 서울 구로구청장이 지난 12일 구청 강당에서 열린 대입전략 설명회에서 인사말을 하고 있다.

구로구 제공

“교육 때문에 이사 가지 않아도 되는 구로, 학부모님들이 신뢰할 수 있는 교육도시를 만들겠습니다.”장인홍 서울 구로구청장은 지난 12일 구청 강당에서 열린 대학 입시 전략 설명회에서 학부모들을 만나 “실질적이고 체계적인 입시 전략을 얻어갈 수 있는 자리”라며 이렇게 말했다. 이날 대학입시 전략 설명회와 ‘일대일 대입 멘토링’ 상담에는 중·고등학생과 학부모가 참가했다. 예비 수험생을 대상으로 진학설계 행사을 구로구가 연 것은 처음이다.장 구청장은 “구로구 학생들은 정시보다 수시 전형을 통해 대학에 진학하는 비율이 높은 만큼 학생부와 내신 관리가 중요하다”며 “복잡한 대학입시 제도에서 걱정을 조금이나마 덜고 입시 준비 방향을 잡는 시간이 되기를 바란다”고 설명했다.설명회에서는 윤여정 유니브클래스 상담가가 ‘학생부 교과·종합 전형 유불리와 실질 합격 전략’을 설명했다. 윤 상담가는 “수능과 학생부 종합전형 등 중점 전형을 결정하기 전에는 모든 전형을 준비하되 고등학교 2학년부터 진로를 연계한 포인트 활동이 필요하다”고 강조했다. 일대일 멘토링에서는 약학·공학·자연·상경·사회·인문·교육·예체능 등 여러 분야의 대학생 멘토가 수험생에게 25분간 집중 상담을 했다.중3 학생은 “내년에 고등학교에 올라가 어떤 분야를 집중적으로 공략해야 할지 기준을 선배들에게 들을 수 있는 유익한 시간이었다”고 했다. 대학생 멘토로 나선 서울대 경영학과 김모씨는 “입시 현장을 떠난 지 얼마 되지 않은 선배로서 취약 과목 공략법, 내신 시간 배분법 등 학생들의 눈높이에 맞춘 해법을 함께 고민했다”고 했다.구는 이밖에도 다양한 교육 지원 정책을 추진하고 있다. 지난 6월에는 학부모 의견을 지역 교육정책에 반영하는 학부모자문단 협의회를 열고 구로 교육의 미래 방향을 설계했다. 당시 참가자 투표를 통해 지역 교육정책의 최우선 과제로 ‘기초 학력 향상 및 사교육비 경감’이 선정됐다.지난달에는 정근식 서울시 교육감과 ‘학교와 마을을 잇는 구로온마을교육박람회’를 열고 학생맞춤통합지원법 시행과 마을교육 거버넌스의 역할에 대해 논의했다. 교원·학부모 등 1200여명이 참가할 만큼 성황이었다. 구로구와 서울시교육청은 지역사회 협력 교육 협약도 체결했다.서유미 기자