“전국 최고 수준 복지행정 역량”…은평구, 올해 지역복지사업평가 4관왕

대상 2건, 최우수·우수상 각각 1건씩 수상



서울 은평구 녹번동에 있는 은평구청의 모습. 은평구 제공

서울 은평구가 보건복지부가 주관한 ‘2025년 지역복지사업평가’에서 총 4개 분야 수상이라는 성과를 냈다고 12일 밝혔다.12일 구에 따르면, 구는 올해 평가에서 ▲사회보장부정수급관리 분야 ‘대상’ ▲사회서비스일자리창출 분야 ‘대상’ ▲찾아가는 보건복지서비스 제공 분야 ‘최우수상’ ▲의료돌봄 통합지원 분야 ‘우수상’ 등 총 4개 부문을 수상했다. 이 평가는 매년 전국 17개 시도와 229개 기초지자체를 대상으로 총 10개 분야에서 복지 행정 전반 성과를 점검하고 우수사례를 찾기 위해 진행된다.구는 ‘사회보장부정수급관리’와 ‘사회서비스일자리창출’ 분야에서 받은 대상은 복지 재정의 투명성 확보와 지역사회 기반의 사회서비스 일자리 창출이라는 2가지 목표를 균형 있게 달성한 점을 높이 평가받은 결과라고 한다.또 ‘찾아가는 보건복지서비스 제공’ 최우수상과 ‘의료돌봄 통합지원’ 우수상 수상은 ▲현장 중심의 복지서비스 강화 ▲돌봄 공백 해소 ▲취약계층 맞춤형 건강·의료지원 확대 등 그간 구가 진행한 지역 기반 복지 체계 강화 노력의 성과라고 했다.구는 앞으로도 주민의 삶의 질을 높이기 위한 복지서비스 혁신과 지역사회 기반 돌봄 체계를 계속 강화할 계획이다. 김미경 은평구청장은 “이번 수상은 민관이 함께 주민의 복지 체감도를 높이기 위해 지속해 노력한 결과물”이라고 말했다.송현주 기자