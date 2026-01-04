구로 ‘통합돌봄과’ 신설… 의료·요양·복지·주거 서비스 일원화

서울Pn

3개 팀 구성… 병원과도 업무협약

서울 구로구가 돌봄 수요 급증에 대응하기 위한 지역사회 중심의 통합 돌봄 체계를 본격 추진하기 위해 ‘통합돌봄과’를 신설한다.

4일 구에 따르면 통합돌봄과는 돌봄 통합 지원법 시행에 대비해 의료·요양·복지·주거 등 다양한 돌봄서비스를 지역 차원에서 종합적으로 연계·조정하는 전담 조직이다. 통합돌봄이란 어르신과 장애인 등 돌봄이 필요한 주민이 현재 살고 있는 지역에서 건강하고 안전하게 생활할 수 있도록 지원하는 정책이다. 개별적으로 제공되던 의료·요양·복지·주거 서비스를 주민 중심으로 연계 제공하는 것이 핵심이다.

구는 기존 여러 부서에 흩어져 있던 돌봄 기능을 통합돌봄과로 일원화한다. 돌봄정책팀, 돌봄지원팀, 1인가구돌봄팀 등 3개 팀으로 구성되며, 돌봄 정책 기획부터 대상자 발굴, 서비스 연계, 사후관리까지 전 과정을 전담한다. 특히 병원과의 업무협약을 통해 퇴원환자를 의뢰받아 필요한 의료·돌봄 서비스를 연계할 예정이다.

장인홍 구청장은 “돌봄이 필요한 주민에게 필요한 서비스가 적시에 연계될 수 있도록 지역사회 중심의 돌봄 체계를 강화해 나가겠다”고 말했다.


서유미 기자
2026-01-05 23면
