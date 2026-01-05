은평구, 2026년 국내외 전시·박람회 개별 참가 지원사업 기업 모집

총 6개 내외 기업 모집, 다음 달 27일까지 신청



2026년도 전시·박람회 참가기업 지원 홍보물. 은평구 제공

서울 은평구는 다음 달 27일까지 ‘2026년 국내외 전시·박람회 개별 참가 지원사업’에 참여할 기업을 모집한다고 5일 밝혔다.이날 구에 따르면, 모집 규모는 6개 내외 기업이다. 구는 선정된 기업에 부스 임차비와 장치비 등 전시 참가에 필요한 비용을 지원한다.이번 사업은 관내 중소기업을 대상으로 국내외 전시와 박람회 참가 시 필요한 비용의 일부를 지원해 기업들의 판로 개척과 홍보 활동을 돕기 위해 추진됐다.인정 범위는 국내의 경우 전문 전시컨벤션시설 20곳에서 개최되는 전시·박람회이며, 국외는 해외에서 개최되는 국제 규모의 전시·박람회와 엑스포 등이다. 이와 함께 한국전시산업진흥회에서 인증한 전시와 박람회도 지원 대상에 포함된다.참여를 희망하는 기업은 구청 누리집에 게시된 공고문을 확인한 후, 요구되는 서류를 갖춰 구청 일자리경제과에 방문해서 접수하면 된다.김미경 구청장은 “이번 지원사업이 관내 중소기업의 국내외 시장 경쟁력을 높이는 중요한 발판이 되길 기대한다”며 “많은 기업의 적극적인 참여를 바란다”고 말했다.송현주 기자