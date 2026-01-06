“생명 살리려 수고하셨어요”…배우자 보낸 성북구 주민이 전한 편지

돈암1동에 편지와 선물로 감사의 마음 전한 주민



성북구 돈암1동주민센터에 도착한 편지. 성북구 제공

“성북구청과 주민센터 전 직원이 함께해 주시고 최선을 다해 주신 것, 소중한 생명을 살리기 위해서 모두 함께 수고하셨습니다”지난해 12월 31일 서울 성북구 돈암1동주민센터에 전달된 편지 내용이다. 성북구는 아픈 배우자를 돌보며 경제·행정적 어려움을 겪던 A씨가 의료·복지 지원을 받은 데 대한 감사의 마음을 전해왔다고 6일 밝혔다.이날 구에 따르면, 기초생활수급자이자 청각장애인인 A씨는 배우자의 갑작스러운 병세 악화로 병원비와 행정절차를 진행하는 데 어려움을 겪었다.이에 돈암1동주민센터는 바로 사례회의를 열고 A씨를 사례관리 대상자로 선정했다. 서울형 긴급복지 제도와 재난적 의료비 지원 제도를 연계해 의료비 부담을 완화할 수 있도록 지원했다. 병원, 관계 기관과의 행정 절차를 안내하고 필요한 서류 준비를 도와 A씨가 병간호에 집중할 수 있도록 했다.A씨는 배우자를 긴 투병 끝에 떠나보냈지만 지난 수개월 동안 가족을 위해 헌신한 복지 담당자들에게 편지와 선물로 감사의 뜻을 전했다.구 관계자는 “A씨가 보내준 마음은 행정과 주민이 서로를 위하고 지지하는 서로돌봄의 가치를 보여줬다”며 “소외되는 이웃 없이 모두가 함께하는 따뜻한 복지 행정을 실현하겠다”고 전했다.송현주 기자