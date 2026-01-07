유산청, 종묘 경관 실증 불허…서울시 “갈등 해결 의지 의구심”

국가유산청·기자단·도계위 위원들 현장 설명회 개최 불허



2022년 세운지구 ‘녹지생태도심 재창조 전략’에 따른 최고 높이 145m의 세운4구역 예상 조감도. 세운4구역 주민 대표 회의 제공

서울시가 종로구 세운4구역 재정비사업의 고층건물이 종묘의 경관을 훼손하는지 여부를 현장에서 실증하려고 했지만 국가유산청이 허가하지 않았다며 유감을 표현했다.이민경 서울시 대변인은 7일 입장문에서 “세운4구역 경관 시뮬레이션의 객관적이고 공개적인 검증을 위해 요청한 종묘 정전 상월대 촬영을 국가유산청이 일방적으로 불허한 데 대해 깊은 유감을 표한다”고 했다.앞서 서울시는 지난해 11월 서울시의회 시정질문에서 종묘 정전 상월대에서 바라본 세운4구역 경관 시뮬레이션 공개하면서 “세운4구역 고층 건물은 종묘 경관 훼손과 관계가 없다”고 주장해왔다.이 대변인은 “가짜뉴스를 바로잡기 위해 실증과 공개검증으로 논란을 종결시키려고 했다”며 “시는 세운4구역 건축물과 동일한 높이의 애드벌룬을 설치해 실제 높이를 검증했고 기존 경관 시뮬레이션이 보질적으로 다르지 않음을 확인했다”고 했다.이어 “오는 8일 국가유산청, 서울시 기자단, 도시계획위원회 위워들이 참여하는 현장 설명회를 종묘 정전 상월대에서 개최해 현장을 공개하고자 했다”며 “그러나 국가유산청은 납득할 수 없는 이유로 촬영을 불허했다”고 했다. 국가유산청은 ‘유산 보전·관리 및 관람환경 저해’를 불허 이유로 언급한 것으로 전해졌다.그러면서 “논란이 장기간 지속되는 상황에서 객관적 검증으로 논란을 정리할 수 있는 기회와 서울시의 노력을 차단한 이번 결정은, 국가유산청이 갈등 해결 의지가 있는지조차 의문을 갖게 한다”며 “논란을 해소하는 길은 회피가 아닌 투명한 공개”라고 강조했다.서유미 기자