청년과 기업 같이 큰다… 은평구, 청년 일자리사업 참여기업 모집

다음 달 3일까지 약 한 달 동안 접수
선정 시 8개월간 인건비 80% 지원
서울 은평구는 다음 달 3일까지 ‘2026년 청년 일자리사업’에 참여할 기업을 모집한다고 7일 밝혔다.
청년 일자리사업은 청년에게 양질의 일 경험을 제공하고 지역 기업의 구인난을 해소하기 위해 추진하는 사업이다. 지역 내 청년에게 적합한 일자리를 발굴·제공해 실질적 경제활동을 하게 하고 직무 역량 강화를 돕는다.
구는 총 5개 기업을 선정한다. 선정된 기업에는 오는 4월부터 11월까지 총 8개월간 청년 인건비의 80%를 지원한다. 구 생활임금 기준 253만 3290원을 적용해 참여기업의 인건비 부담을 줄이고 청년들에게는 안정적인 임금을 보장할 계획이다.
모집 대상은 은평구에 있는 ▲사회적경제기업 ▲협동조합 ▲비영리단체(법인) ▲청년기업 ▲상시근로자 5인 이상의 일반기업으로 청년에게 적합한 직무를 보유한 업체다.
참여 기업은 사업 목적의 적절성, 효과성, 기업 역량, 추진 의지 등을 종합적으로 평가한다.
김미경 구청장은 “청년들이 지역사회 안에서 역량을 키우고 안정적으로 정착할 수 있도록 기업들의 적극적인 참여를 바란다”고 말했다.
송현주 기자
