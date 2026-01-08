서울Pn

‘봄의 전령사’ 매화 활짝

7일 부산 동래구 복천동에서 한 매화나무에 ‘봄의 전령사’ 매화가 한겨울 때 이른 꽃망울을 터뜨렸다.
부산 뉴스1


2026-01-08 23면
