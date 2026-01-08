홍국표 서울시의원, 2026 서울시 신년인
구미경 서울시의원, ‘행당8구역 재개발’
이선구 경기도의원 “사회복지인 현장의 목소
이경혜 경기도의원, 공동주택 중심 기후행동
살기 좋은 영등포… 챗GPT 대신 최GPT가 ‘24
최호권 영등포구청장
“아이들이 행복한 강북”… 민원 해결사 된 이순희
초중고·특수학교 24곳서 간담회
이승로 성북구청장, 더불어민주당 지방자치특보로 뛴다
“지방자치 현장 경험, 중앙정치에 전달하는 역할”
강동, 장애인복지관 실내외 정원 새 단장
휠체어 방해 안 되게 ‘벽면 녹화’
‘기와마루 정원’ 생활밀착형으로
“인간·자연 공존하며 힐링”… 세계
광주, ‘청년정책 우수기관’ 대통령
광주시가 광주청년 일경험드림, 청년드림은행, 인공지능(AI)사관학교 등 청년정책 추진 성과를 인정받…
광안대교 위를 달려 보세요… 부산 ‘
‘봄의 전령사’ 매화 활짝
‘2+4 하이브리드 학제’ 3월 국내
국내 최초로 ‘2+4 하이브리드 학제’를 도입하는 전남도립대-국립목포대 통합대학이 출범 준비를 완료…
전남, 중학교 1·2학년에 월 5만원
전남도교육청이 전국 최초로 초등학생에게 지급하고 있는 학생교육수당이 중·고등학생까지 확대될지 관심을…
자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr
