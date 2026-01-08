울릉, 이달부터 배관 이용해 LPG 공급

“에너지 비용 덜고 정주 여건 개선”

경북 울릉군 액화석유가스(LPG) 저장탱크에 첫 충전이 이뤄지고 있다.

섬 지방자치단체인 경북 울릉군에 배관을 이용한 도시가스식 액화석유가스(LPG) 공급이 이뤄진다.울릉군은 도서 지역의 고질적인 에너지 비용 부담을 해소하고 주민들의 정주 여건을 개선하기 위해 추진 중인 ‘LPG 배관망 구축사업’의 핵심 시설인 저장탱크에 첫 가스 충전을 실시했다고 7일 밝혔다. 그동안 울릉군 주민들은 개별 LPG 용기를 직접 배달받아 사용해 왔다. 이 때문에 기상 악화 시 공급 중단 우려에 육지보다 비싼 연료비를 내야 하는 이중고를 겪었다.배관망 구축사업을 통해 개별 용기 사용 대비 연료비 절감이 가능해진다. 또 노출된 가스통 대신 지하 매설 배관을 통해 가스를 공급받아 안전성 또한 대폭 강화된다. 도시가스 수준의 끊김 없는 공급과 계량기 방식의 검침 체계를 갖춰 주민들의 생활 편의도 높아질 전망이다.군은 이달부터 순차적으로 1380여 가구에 가스 공급을 시작할 예정이다. 현재 가구 내 보일러 설치 및 배관 연결 상태를 최종 점검하고 있다. 울릉군 관계자는 “기상 악화 때마다 가스 배달을 걱정해야 했던 주민들의 오랜 불편함이 해소된다”며 “가구별 안전 점검을 통해 편리하고 안전하게 가스를 사용할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.울릉 김형엽 기자