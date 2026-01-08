서울Pn

검색
지역별 뉴스 선택

“약자동행 매력성장” 서울시 신년인사회

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

구로구, 개봉동에 ‘청소년 아지트 모여 구로’ 운

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

우주 캠프·과학 탐방… ‘AI 국가 영웅’ 길러내

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

중랑, 용마터널 인근 ‘공공주택’ 서울시 승인

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

울릉, 이달부터 배관 이용해 LPG 공급

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

“에너지 비용 덜고 정주 여건 개선”
첫 가스 충전… 보일러 등 최종 점검


  •
경북 울릉군 액화석유가스(LPG) 저장탱크에 첫 충전이 이뤄지고 있다.
울릉군 제공


섬 지방자치단체인 경북 울릉군에 배관을 이용한 도시가스식 액화석유가스(LPG) 공급이 이뤄진다.

울릉군은 도서 지역의 고질적인 에너지 비용 부담을 해소하고 주민들의 정주 여건을 개선하기 위해 추진 중인 ‘LPG 배관망 구축사업’의 핵심 시설인 저장탱크에 첫 가스 충전을 실시했다고 7일 밝혔다. 그동안 울릉군 주민들은 개별 LPG 용기를 직접 배달받아 사용해 왔다. 이 때문에 기상 악화 시 공급 중단 우려에 육지보다 비싼 연료비를 내야 하는 이중고를 겪었다.

배관망 구축사업을 통해 개별 용기 사용 대비 연료비 절감이 가능해진다. 또 노출된 가스통 대신 지하 매설 배관을 통해 가스를 공급받아 안전성 또한 대폭 강화된다. 도시가스 수준의 끊김 없는 공급과 계량기 방식의 검침 체계를 갖춰 주민들의 생활 편의도 높아질 전망이다.

군은 이달부터 순차적으로 1380여 가구에 가스 공급을 시작할 예정이다. 현재 가구 내 보일러 설치 및 배관 연결 상태를 최종 점검하고 있다. 울릉군 관계자는 “기상 악화 때마다 가스 배달을 걱정해야 했던 주민들의 오랜 불편함이 해소된다”며 “가구별 안전 점검을 통해 편리하고 안전하게 가스를 사용할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.


울릉 김형엽 기자
2026-01-08 23면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

살기 좋은 영등포… 챗GPT 대신 최GPT가 ‘24

최호권 영등포구청장

“아이들이 행복한 강북”… 민원 해결사 된 이순희

초중고·특수학교 24곳서 간담회

이승로 성북구청장, 더불어민주당 지방자치특보로 뛴다

“지방자치 현장 경험, 중앙정치에 전달하는 역할”

강동, 장애인복지관 실내외 정원 새 단장

휠체어 방해 안 되게 ‘벽면 녹화’ ‘기와마루 정원’ 생활밀착형으로

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr