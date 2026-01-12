서울Pn

검색
구청별 뉴스 선택

‘서울런 멘토단’ 1000명 신규 모집

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

밤길 걱정 없는 관악… LED로 골목길 밝힌다

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

AI로 실종자 빠르게 찾는 ‘스마트 영등포’

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

변신하는 홍제역·개미마을·북아현 3구역… 56곳

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

구로구, 새해맞이 16개 동 순회 신년 인사회

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

구정 설명과 현장 질의응답 통한 생활 밀착형 행정

서울 구로구가 12일부터 오는 23일까지 관내 16개 동을 순회하며 ‘동(洞) 신년인사회’를 연다.


  •
장인홍 서울 구로구청장이 지난해 하반기 구청장 동 인사회에서 참석자들과 기념사진을 찍고 있다. 구로구 제공


동 신년인사회는 구청장이 각 동을 찾아가 새해 인사를 전하고 구정 운영 방향을 설명하는 자리다. 주민과의 현장 소통을 통해 정책의 공감대를 형성하고 구정에 대한 이해를 높이기 위한 소통 행정의 일환으로 매년 추진된다.

행사는 약 90분간 내빈소개, 신년인사, 동정보고, 주민과의 대화, 기념촬영, 경로당 방문 순으로 진행된다. 동장이 지역 현안과 주요 사업을 중심으로 동정보고를 진행하고 이어지는 주민과의 대화 시간에는 주민의 질문에 대해 구가 직접 답한다.

특히 주민과의 대화는 생활불편 사항을 중심으로 진행하며, 접수된 건의사항은 사안별로 검토한 뒤 구정 반영 여부를 개별 회신할 예정이다.

행사 종료 후에는 경로당을 방문해 어르신들께 새해 인사를 전하고 동별 주요 현안과 주민 목소리를 현장에서 직접 살필 예정이다.

구로구 관계자는 “동 신년인사회는 새해 구정의 출발점에서 주민과 직접 소통하는 의미 있는 자리”라며 “현장에서 나온 의견을 꼼꼼히 살펴 주민의 목소리를 담은 구정을 실현하겠다”고 말했다.

서유미 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

서울구정 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

아이도 반려동물도 함께 웃는다… ‘행복 300%’의

이성헌 서대문구청장

자원회수시설 5월 8일~6월 15일 소각로 정비… 

소각 중단 없게 민간 5곳과 계약 생활폐기물 예비 처리 체계 마련

“구민의 자부심이 되는 도시”… 행복한 강동의 신년

구정 목표 밝힌 이수희 구청장

광진구, 자양동 227-147번지 재개발사업 주민설

지난 7일에 광진구청 대강당에서 주민설명회, 300여명 참석

츮 ڶŸ Ÿ&

Ŀ

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr