“영등포구 전역에 무궁화 흩날렸다”… 서울시 자치구 유일 국무총리 표창 수상

태극기 상시 게양 거리 운영·무궁화 정원 조성 등


  •
최호권(왼쪽 네 번째) 영등포구청장이 구청 직원들과 함께 국가상징 선양 유공 국무총리 기관 표창 수상 기념 촬영을 하고 있다. 영등포 제공


서울 영등포구가 행정안전부가 주관하는 ‘2025년 국가상징 선양 유공자 포상’에서 지자체 부문 국무총리 표창을 받았다고 12일 밝혔다.

국가상징 선양 유공 포상은 태극기와 무궁화 등 국가상징을 국내외 널리 알리는데 이바지한 유공자와 단체에 수여하는 상이다.

이날 구에 따르면, 구는 태극기와 무궁화에 담긴 의미를 되짚는 다양한 활동을 꾸준히 해온 성과를 인정받아 서울 25개 자치구 중 유일하게 국무총리 표창을 받았다. 광복 80주년을 맞아 국가상징의 의미를 널리 확산한 노력이 국가 차원에서 공식 인정받았다는 점에서 의미가 크다.

구는 국가상징인 무궁화를 지역 상징 식물로 정하고, 관내에 무궁화 쉼터를 확산시켰다. 여의도동 81번지 일대 한강공원 녹지대에 약 5000송이 규모의 무궁화 정원을 조성하고, 산책로 등 체험형 공간을 마련해 주민들이 휴식을 즐길 수 있도록 했다.

또 구는 ‘태극기 기념 문화 행사’를 열어 어린이 태극기 열쇠고리 만들기, 광복 그림전, 광복 기념 특별 사진전 등 주민들이 국가상징을 체험하는 자리를 만들어 다양한 즐길 거리를 제공했다.

구청과 국회의사당을 비롯한 관내 거리 일대에는 연중 태극기 총 270여기를 게양해 국가상징의 가치를 일상에서 체감할 수 있도록 했다.

최호권 구청장은 “태극기와 무궁화에 담긴 국가적 의미를 일상에서 되살리고자 한 구민과 직원 모두의 노력이 맺은 결실”이라며 “국가상징을 존중하는 문화가 지역 전반에 자연스럽게 퍼질 수 있도록 계속 노력하겠다”라고 했다.

송현주 기자
