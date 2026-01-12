서울Pn

검색
구청별 뉴스 선택

‘서울런 멘토단’ 1000명 신규 모집

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

밤길 걱정 없는 관악… LED로 골목길 밝힌다

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

AI로 실종자 빠르게 찾는 ‘스마트 영등포’

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

변신하는 홍제역·개미마을·북아현 3구역… 56곳

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

“지구는 성북구가 지킨다”…탄소중립실천단 길라잡이 양성교육생 모집

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

교육은 2월 3일부터 3월 5일까지 주 2회씩 총 8회


  •
서울 성북구청 전경. 성북구 제공


서울 성북구가 이달 30일까지 ‘탄소중립실천단 길라잡이 양성교육’ 교육생을 모집한다고 12일 밝혔다.

교육은 주민이 주도하는 탄소중립 실천과 에너지 절약 문화 확산을 이끌어 갈 환경 활동가 양성을 목표로 한다. 탄소중립·에너지 절약 등 환경 관련 활동에 관심 있는 성인 누구나 교육에 참여할 수 있다.

수업은 ▲기후변화와 탄소중립의 이해 ▲에너지 절약의 이해 ▲환경교육 교구의 활용과 환경교육 실습 등으로 구성됐다. 구 관계자는 “교육생의 탄소중립 및 환경에 대한 이해를 높이고 현장에서 활용 가능한 교육 역량을 강화하는 데 중점을 둔 과정”이라고 설명했다.

교육은 다음 달 3일부터 3월 5일까지 매주 2회 총 8회에 걸쳐 진행한다. 이론교육은 관내 기초환경교육센터인 ‘성북탄소중립배움터’에서 진행하며, 수료 후 선발 과정을 거쳐 탄소중립실천단 길라잡이로 활동할 기회가 주어진다.

신청과 일정에 대한 자세한 사항은 구 누리집에서 확인하거나 구청 환경과 기후변화대응팀으로 문의하면 된다.

이승로 구청장은 “탄소중립은 결국 주민의 참여와 실천이 관건인 만큼 이번 교육이 주민 주도의 탄소중립 기반이 될 것”이라며 “2050 탄소중립 실현을 위해 구민 여러분의 많은 참여를 바란다”고 했다.

송현주 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

서울구정 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

아이도 반려동물도 함께 웃는다… ‘행복 300%’의

이성헌 서대문구청장

자원회수시설 5월 8일~6월 15일 소각로 정비… 

소각 중단 없게 민간 5곳과 계약 생활폐기물 예비 처리 체계 마련

“구민의 자부심이 되는 도시”… 행복한 강동의 신년

구정 목표 밝힌 이수희 구청장

광진구, 자양동 227-147번지 재개발사업 주민설

지난 7일에 광진구청 대강당에서 주민설명회, 300여명 참석

츮 ڶŸ Ÿ&

Ŀ

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr