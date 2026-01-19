임상오 경기도의원 “지역 중심 자원봉사 역할 재정립 필요” 제안

서울Pn

임상오 의원이 16일 동두천 지역상담소에서 경기도자원봉사센터로부터 업무보고를 받고 있다.(사진=경기도의회)


경기도의회 안전행정위원회 임상오 위원장(국민의힘, 동두천2)은 1월 16일 동두천 지역상담소에서 경기도자원봉사센터로부터 업무보고를 받고, 지역 중심 자원봉사 정책 방향과 운영 현안을 점검했다.

이번 업무보고는 동두천 지역의 자원봉사 운영 실태를 공유하고, 지역 여건에 맞는 자원봉사 활성화 방안을 모색하기 위해 마련됐다. 특히 광역 단위 정책이 지역 현장에 어떻게 적용되고 있는지 점검하고, 현장의 어려움과 개선 과제를 직접 청취하는 데 목적을 뒀다.

임상오 위원장은 “자원봉사는 단순한 참여 활동을 넘어 지역 문제를 가장 잘 아는 주민이 주체가 돼야 실효성을 가질 수 있다”고 말한 뒤 “지역 특성과 수요를 충분히 반영하지 못한 획일적인 운영은 한계가 분명하다”고 밝혔다.

또한 임 위원장은 “경기도자원봉사센터는 광역 컨트롤타워 역할에 머무르지 말고, 시·군 현장과 긴밀히 소통해 실질적인 지원 체계를 만들어야 한다”고 강조했다. 아울러 “자원봉사자에 대한 교육과 처우 개선, 활동 지속성을 높이기 위한 제도적 보완도 함께 고민해야 한다”고 덧붙였다.

이날 업무보고에는 박선자 팀장과 실무 담당자들이 참석해 동두천 지역 자원봉사 운영 현황, 주요 사업 추진 상황, 향후 계획 등을 설명했다. 참석자들은 지역 자원봉사 참여율 제고 방안과 민관 협력 확대 필요성에 대해 의견을 나눴다.

마지막으로 임상오 위원장은 “이번 업무보고에서 제기된 현장 의견을 바탕으로 경기도의회 차원에서 제도 개선과 정책 지원 방안을 적극 검토하겠다”가 덧붙였다.

한편, 경기도의회 안전행정위원회는 앞으로도 현장 중심 점검을 통해 지역 맞춤형 자원봉사 정책 기반을 강화해 나갈 방침이다.

