전남도, 영암서 광주·전남 행정통합 첫 도민공청회 개최

주민 의견 수렴과 행정통합 추진 배경, 특례 사항, 추진 방안 등 설명



김영록 전남지사가 19일 영암청소년센터에서 광주·전남 행정통합 추진 방안을 설명하고 있다.

전남도는 19일 오전 광주·전남 행정통합에 대한 도민 의견 수렴을 위해 영암군 청소년센터 대강당에서 첫 도민공청회를 개최했다.이날 공청회는 500여 명의 도민이 참석한 가운데 김영록 전남도지사가 직접 광주·전남 행정통합의 추진 배경과 필요성, 주요 특례 사항, 추진 방안 등을 도민에게 상세히 설명했다.또 현장에서 진행된 질의·응답을 통해 도민들의 다양한 의견을 직접 청취하고 소통하는 시간도 가졌다.전남도교육청도 도민공청회를 공동 주최해 김대중 도교육감이 교육 통합 방안을 설명한 후 교육 통합에 대한 학생과 학부모, 교원 등의 의견도 수렴했다.전남도는 도민공청회 현장 참석이 어려운 도민을 위해 공청회 모든 과정을 전남도 공식 유튜브 채널을 통해 생중계했다.김영록 지사는 “영암군의회에서 지난 9일 ‘행정통합 추진 촉구’ 성명을 통해 제안한 군 단위 주민이 체감할 균형발전 통합안을 잘 검토하겠다”며 “통합을 통해 재정도 권한도 획기적으로 키워 영암의 잠재력을 제대로 발휘하도록 하겠다”고 말했다.전남도는 앞으로 22개 시군 도민공청회를 순차적으로 개최해 도민 의견을 특별법 제정과 통합 추진 과정에 적극 반영할 계획이다.행정통합에 관심 있는 도민은 누구나 전남도나 각 시군 누리집에 게시된 정보무늬(QR코드)를 통한 사전 접수 또는 당일 현장접수를 통해 참석할 수 있다.영암 류지홍 기자