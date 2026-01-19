한파쉼터 방문 김동연, 강추위 앞두고 “재난에는 과잉대응” 지시

서울Pn

한파 취약계층 보호와 농작물·시설 피해 없도록 당부


  •
19일 김동연 경기지사가 수원시 인계본동 경로당을 찾아 한파 쉼터 안전관리 실태를 점검하고 경로당 회원들과 인사를 하고 있다. (경기도 제공)


20일부터 경기도 지역의 최저기온이 영하 10도 아래로 내려가는 등 강추위가 예고된 가운데 김동연 경기도지사가 19일 도내 한파쉼터를 찾아 안전관리 실태를 점검하고 차질 없는 대응을 당부했다.

김 지사는 이날 오전 한파쉼터로 지정된 수원시 인계본동 경로당을 방문해 어르신들의 안부를 물으며 “오늘 오후부터 강추위가 온다고 해서 한파에 어떻게 지내시는가 걱정돼서 왔다”고 말했다.


  •
19일 김동연 경기도지사가 재난상황실을 방문해 한파 대비 상황을 점검하고 있다. (경기도 제공)


이어 “오늘과 내일 기온차가 많이 나고 목요일에 가장 춥다고 한다. 혹시 필요하거나 아쉬운 게 있으시면 연락 주시면 도에서 지원하겠다. 다들 건강하시길 바란다”고 덧붙였다.

앞서 김 지사는 이날 오전 9시 30분쯤 경기도 재난안전대책본부 상황실을 찾아 대응 상황을 보고받은 뒤 “출근 전 제설이 잘 돼 평소와 비슷한 도로정체 외 큰 사고 없이 불편이 발생하지 않아 다행”이라며 “눈은 그치고 있지만 도로 결빙에 대비해 강설 이후 상황까지 잘 관리해달라”고 당부했다.

그는 “내일부터 한 주간 기온이 많이 낮아질 것으로 예상되는 만큼 독거노인 등 한파 취약계층, 농작물 피해, 수도 동파 등에 신경 쓰고 주민들에게 재난 문자도 미리 보내 재난대비에 대해서는 과잉이다 싶을 정도로 대처해달라”고 주문했다.

이에 따라 도는 19일 오후 1시부터 비상 1단계 근무에 들어갔다.

안승순 기자
