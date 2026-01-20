민선8기 경기도민 삶 만족도·행복감↑, 소득 분배 ‘불공평’ 인식↓

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

민선 8기 경기도민의 삶에 대한 만족도가 조사가 시작된 2021년부터 상승 추세고, 소득분배가 불공평하다는 인식은 감소하는 등 전반적으로 긍정적인 흐름이 이어진 것으로 나타났다.경기도는 이 같은 내용의 ‘2025년 경기도 사회조사’ 결과를 20일 공표했다. 도는 지난해 8월 20일부터 9월 3일까지 도내 3만 1740가구 내 15세 이상 5만 9942명을 대상으로 복지, 주거와 교통, 문화와 여가, 교육, 소득과 소비, 일자리와 노동 등 6개 부문에 대한 사회조사를 실시했다.자신의 삶에 대한 만족도를 0점에서 10점까지의 척도로 확인한 결과, ‘보통(5점)’이 33.7%로 가장 높고 8점(17%), 7점(16.7%) 순으로 평균은 6.3점이었다. 10점 척도 조사를 도입한 2021년은 5.8점이었으며 2022년은 6.3점, 2023년 6.2점, 2024년 6.4점이었다.조사 시점 기준으로 ‘어제 얼마나 행복했는지’를 확인한 결과 평균은 6.5점으로 2021년 6.0점, 2023년 6.4점에 비해 상승했다.경기도는 삶의 만족(평균 5.8→6.3)과 행복감(평균 6.0→6.5)의 동반 상승은 개인의 주관적 지표가 여가·관광 등 외부 활동 증가, 주거 환경 만족도 개선, 생계유지 어려움 경험 감소 등 생활 전반의 변화와 맞물리며 개선됐을 것이라고 설명했다.소득분배 ‘불공평’ 인식은 2021년 62.2%에서 2023년 59.1%, 2025년 50.6%로 감소했고 생계유지 어려움 경험은 46.0%에서 2023년 39.6%, 2025년에 38.2%로 완화됐다. 체감경제는 여전히 어렵지만 도민이 느끼는 분배·생계 압박의 강도는 상당 부분 개선됐다.동시에 경제활동 ‘일함’(58.4%→64.5%→64.6%) 비중이 함께 소폭 향상된 후 유지하는 점은 체감지표 개선을 뒷받침하는 신호로 해석된다.코로나19 여파로 2021년 28%에 그쳤던 공연 및 스포츠 관람 경험은 2025년 52.6%로 회복해 팬데믹 이전인 2019년(59.7%)에는 아직 못 미쳤다.관광 경험은 2021년 대비 2023년에 23.4%포인트 크게 상승 후 2025년 67.4%로, 오히려 2019년(61.6%)보다 높아졌다.안승순 기자