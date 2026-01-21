화성시, 정남면에 신재생에너지 설비 104곳 설치…연간 1,769,910kWh 생산

서울Pn

화성시가 화성종합경기타운에서 20일 한국에너지공단 신재생에너지센터 등과 ‘신재생에너지 융복합지원사업 추진을 위한 컨소시엄 협약’을 체결했다. (화성시 제공)


화성특례시(시장 정명근)가 올해 연말까지 정남면 일원에 신재생에너지 발전 설비 104개소를 설치한다고 21일 밝혔다.

시는 지난 20일 화성종합경기타운에서 한국에너지공단 신재생에너지센터 등과 2026년 신재생에너지 융복합지원사업 추진을 위한 ‘신재생에너지 융복합지원사업 컨소시엄 협약식’을 열고, 컨소시엄 참여기관별 역할과 구성, 사업 세부내역, 사후관리 등에 대해 약속했다.

‘신재생에너지 융복합지원사업’은 주택·공공·건물에 신재생에너지원(태양광·태양열·지열)을 설치해 연료비를 절감하고 탄소 배출을 감소시키는 환경친화적 프로젝트다.

컨소시엄은 전담기관인 한국에너지공단 신재생에너지센터, 주관기관인 화성시, 수요자인 정남면 주민, 시공기업인 ㈜거창·㈜현대에너텍·㈜종합지하수개발·㈜에코에너시스·㈜헤리트·㈜동진 등으로 구성됐다.

사업에는 시가 지난해 12월 기후에너지환경부 공모에 선정돼 확보한 국비 9억 200만원과 시비 14억 2400만원, 민간 투자금 5억 1300만원 등 총 28억 4000만원이 투입된다.

신재생에너지 발전 설비는 정남면 산업단지 및 인근 마을에 태양광 845kW(66개소), 지열 455kW(26개소), 태양열 430㎡(12개소) 규모로 설치된다.

설치가 완료되면 연간 176만 9910kWh의 전력을 생산해 화석에너지 341.73toe(석유환산톤)를 대체할 수 있을 것으로 예상된다.

안승순 기자
