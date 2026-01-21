인천 청라국제도시에 문화·관광복합단지 ‘I-CON 시티’ 조성

서울Pn

걷기 좋은 서초, 예술의전당 앞 교통섬 철거

I-Con City 조감도. 인천경제청 제공


인천경제자유구역 청라국제도시에 문화, 관광, 콘텐츠 기능이 결합된 복합단지를 조성하는 사업이 가시화된다.

인천경제청은 21일 미국 기업인 케슬러 컬렉션 및 한국토지주택공사(LH)와 ‘청라 문화·관광 복합단지’(I-Con City, Incheon Contents City) 프로젝트 추진을 위한 양해각서를 체결했다고 밝혔다.

이 프로젝트는 인천시가 추진하고 있는 K-콘랜드 프로젝트 일환으로 서구 청라 투자유치용지 약 26만㎡ 부지가 대상 사업지다.

인천경제청은 여기에 고급 부티크 호텔, 리조트·콘도미니엄을 비롯해 라이브 뮤지엄, K콘텐츠 타워, 시각 특수효과(VFX) 스튜디오, 아레나, 오피스텔, 시니어하우스, 공원 등을 건립할 계획이다. 이를 통해 문화, 관광, 업무, 주거 기능이 복합적으로 결합된 공간을 조성한다는 게 사업의 목적이다.

프로젝트에는 케슬러 컬렉션, 다올자산운용, 갤럭시코퍼레이션, SK증권, 포스코이앤씨 등과 설립 예정인 ㈜청라아이콘시티가 참여한다.

프로젝트 대표사 케슬러 컬렉션은 미국 플로리다주 올랜도에 본사를 두고 있는 호스피탈리티 전문 기업이다. 호텔과 리조트, 레스토랑 등 숙박·관광 관련 시설을 지역의 문화적 대표 복합시설로 개발·운영한다.

강남주 기자
