완도군, ‘반다비 체육센터’ 건립 추진

2027년 준공 예정, 장애인 생활체육 활성화 기대


  •
완도군, 반다비 체육센터 조감도.


전남 완도군이 장애인 생활체육 활성화를 위해 ‘반다비 체육센터’ 건립 사업을 추진한다.

반다비 체육센터는 장애인들이 제약 없이 주도적으로 스포츠 활동에 참여할 수 있는 생활 밀착형 장애인 체육 시설로 장애인의 우선 이용권을 보장하되 비장애인도 함께 이용할 수 있다.

‘반다비’는 2018 평창 동계 패럴림픽 마스코트에서 이름을 따왔다.

완도군은 2027년까지 총사업비 70억 원을 투입해 완도군 체육공원 일원에 지상 2층, 연면적 1,660㎡ 규모로 센터를 건립할 예정이다.

오는 4월 착공해 2027년 준공 예정인 체육센터는 체육관과 헬스장, 다목적실, 개인 보관함 등의 시설이 들어선다.

반다비 체육센터가 건립되면 장애인 생활체육 활성화 및 건강 증진은 물론 각종 스포츠대회 개최 등을 통해 지역에 활력을 불어넣을 것으로 기대된다.

최정환 체육진흥과장은 “장애인은 물론 모든 군민이 스포츠를 즐길 수 있는 생활 밀착형 체육센터를 건립하겠다”며 “군민들에게 사회 통합형 체육 환경 제공을 목표로 차질 없는 사업 추진에 힘쓰겠다”고 말했다.

완도 류지홍 기자
