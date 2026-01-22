전남도, ‘국립의대 정원 배정 환영’ 2028년 개교 요청

더 이상 기다릴 여유가 없는 전남 의료 현장, 골든타임 강조



김영록 전남지사.

김영록 전남지사는 보건복지부 보건의료정책심의위원회 제4차 회의에서 전남 통합대학교 국립의대 정원 100명 배정이 심의된 것에 대해 환영의 뜻을 밝히고 도민 생명과 안전을 위해 2028년 개교를 요청했다.김 지사는 22일 입장문을 통해 “전국에서 유일하게 의대 없는 전남의 의료 공백을 더 이상 방치하지 않겠다는 정부의 확고한 의지이자 분명한 약속”이라며 정부에 감사 인사를 전했다.다만 “정부가 제시한 2030년 개교 시점은 전남의 현실을 고려하면 너무 늦다”며 “전남은 섬과 산간 지역이 많아 의료 접근성이 취약한데다 고령 인구 비중이 높고 의료 인프라가 부족해 도민이 응급·중증 상황에서도 제때 진료받지 못하고 타지역을 전전하는 안타까운 현실이 계속되고 있다”고 설명했다.이어 “전남 통합대학교 국립의대의 빠른 개교를 통해 전남에서 의사를 육성해 정착시키고 응급·필수의료 공백을 해소해 도민이 의지할 의료 기반을 갖추는 것이 핵심 해법”이라고 덧붙였다.김영록 지사는 또 “더 이상 기다릴 여유가 없는 전남의 의료 현장을 감안해 전남 통합대학교 국립의대 개교 시점을 2028년으로 앞당겨 달라”고 요청하며 “앞으로 국립목포대·국립순천대와 긴밀히 협력해 2028년 개교가 차질 없이 추진되도록 총력을 다하겠다”고 강조했다.무안 류지홍 기자