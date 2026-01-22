성동구, ‘고향사랑기부금’ 역대 최고 달성…4억 6000만원 돌파



서울 성동구는 지난해 고향사랑기부금 제도 시행 이후 가장 높은 모금액을 기록했다고 22일 밝혔다. 목표액 2억 8000만원의 165%에 해당하는 총 4억 6000여만원을 모았다.성동고향사랑기부제는 2023년 1억 4622만원, 2024년 2억 4116만원에 이어 지난해 4억 6194만원을 모으며 3년 연속 증가세를 이어갔다. 이에 힘입어 자립 청년 지원을 위한 지정기부금도 목표액 1억 9800만원을 웃도는 2억 614만원을 기록했다. 모금액은 보호 종료 후 홀로서기에 나서는 자립 준비 청년에게 월 50만원씩 1년간 지원하는 데 활용된다.구는 제도 활성화를 위해 연말정산 세액공제, 답례품 제공 등 제도 장점을 적극적으로 홍보하며 참여 기반을 넓혀왔다. 특히 지난해에는 CGV 왕십리 전용 패키지, 마장동 한우 세트 등 지역 특색을 살린 답례품을 선보이며 호응을 얻었다. 수제청, 핸드드립 커피 등 다양한 상품도 추가해 선택 폭을 넓혔다.또 민간 플랫폼과 협업해 소셜미디어(SNS) 홍보와 온라인 이벤트를 진행하며 20~30대 젊은 층의 참여도 끌어냈다.구 관계자는 “이번 모금 결과를 자양분 삼아 앞으로도 더 많은 지역의 주체들이 함께 만들어가는 ‘성동고향사랑기부제’가 될 수 있도록 쉬지 않고 달려갈 것”이라고 밝혔다.유규상 기자