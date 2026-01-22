남양주·하남 잇는 한강 출렁다리 추진…초광역 협력 시동

배알미동~팔당리 530m 보행교 검토

2028년 착공, 케이블카는 중장기 과제

수변 관광·상생 발전 ‘연결 고리’ 기대



이현재 하남시장(좌)과 주광덕 남양주시장(우)이 22일 한강변에서 상생협력 방안을 논의하고 기념사진을 찍고 있다.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기 남양주시와 하남시가 한강을 가로지르는 친환경 출렁다리 건설을 추진한다고 22일 밝혔다.출렁다리 건설은 한강 수변과 예봉산, 검단산 일대를 하나로 잇는 상생 협력 사업 중 하나다.두 도시는 이날 공동연구용역 중간보고회를 열고 한강 수변을 함께 활용하는 발전 방안에 대해 논의했다. 앞서 지난해 5월 ‘경기 동북부 친환경 수변 관광 상생 협의체’를 출범시키며 협력을 시작했다. 지난해 7월에는 업무협약을 맺고 실무를 전담할 임시 조직(TF)을 꾸렸다. 이후 지난해 11월부터 한강 수변 연계 방안을 찾기 위한 공동연구를 진행해 왔다.연구의 핵심은 한강을 사이에 두고 단절된 두 도시를 자연스럽게 잇는 방법을 찾는 것이다. 주민 삶의 질을 높이고, 지역경제에도 도움이 되는 지속 가능한 관광 모델을 목표로 했다.특히 양측은 처음부터 ‘친환경’을 가장 중요한 기준으로 삼았다. 자연 훼손을 최소화하면서도 실질적인 연결 효과를 낼 수 있는 방안을 집중적으로 검토했다. 그 결과, 지난해 12월 중간보고회에서 출렁다리가 환경과 경관, 활용성 면에서 가장 적합한 대안으로 제시됐다.출렁다리는 하남시 배알미동과 남양주시 와부읍 팔당리를 잇는 길이 약 530m의 보행 전용 다리다. 한강 본류에는 교각이나 주탑을 세우지 않아 수중 생태계 훼손과 물 흐름 방해를 줄일 수 있다. 다리가 완성되면 팔당댐 하류의 경관을 한눈에 볼 수 있고, 걸어서 한강을 건널 수 있게 된다.하남 미사경정공원과 당정공원, 스타필드 하남, 남양주 삼패지구와 덕소 카페거리도 하나의 수변 관광권으로 이어진다.현재 팔당호에서 미사강변도시, 남양주 수석동까지 약 13km 구간이 맞닿아 있지만, 팔당대교를 제외하면 보행로는 없다. 출렁다리가 생기면 두 도시의 물리적·심리적 거리도 크게 줄어들 것으로 기대된다.두 도시는 한강 수변과 예봉산, 검단산을 잇는 케이블카 설치 방안도 함께 검토했다. 케이블카는 관광 여건이 충분히 갖춰진 뒤 추진할 중·장기 과제로 남겨뒀다. 해결해야 할 과제도 있다. 팔당댐 하류 지역 규제 문제와 주민 의견 수렴, 환경 훼손 최소화 방안 마련, 접근성 개선, 안전성 확보 등이 필요하다.남양주시와 하남시는 다음달 중 공동연구를 마무리하고, 상반기 중 주민 의견을 수렴할 예정이다. 이후 타당성 조사와 기본계획을 거쳐 2028년 착공을 목표로 사업을 추진할 계획이다.한상봉 기자