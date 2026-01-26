서울Pn

검색
구청별 뉴스 선택

오는 3월부터 서울 주말 아침 도로 ‘쉬엄쉬엄 모

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

서울 ‘공공한옥’ 7가구 모집에 2093명 몰려

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

용산구, 전쟁기념관 앞 집회현수막 등 정비 완료

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

노원구, ‘스마트노원핏’ 상반기 인센티브 추진

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

“공무원 행복해야 주민도 행복”… 직원 후생복지 확대하는 송파

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

휴가비·체육행사 등 지원 늘리고
무주택자 대출 기준도 1억원 올려


  •
크리스마스이브인 지난해 12월 24일 송파구 직원들이 구에서 마련한 크리스마스 경품 추첨권을 뽑고 있다.
송파구 제공


서울 송파구는 “공무원이 행복해야 주민도 행복하다”는 취지로 올 한 해 직원들의 후생복지 종합계획을 마련했다고 25일 밝혔다.

구는 후생복지 분야별로 여가생활·가족친화·직장생활·건강관리·생활안정 등 5개 분야 20개 사업을 확대했다. 휴양소 지원 금액을 늘려 국내 호텔, 펜션, 글램핑 등 다양한 곳에서 쓸 수 있도록 하고, 자녀가 성인이 됐을 때 축하금을 지급하며 보험가입 때 배우자 외 미성년 자녀까지 선택권을 넓혔다.

직원 체육행사 지원 범위도 영화와 공연 관람 등 문화활동까지 확대했다. 무주택 직원의 주거비 대출 지원(대출이자 부분 지원) 기준은 기존 보증금 5억원에서 6억원으로 올려 더 많은 직원이 혜택을 받을 수 있게 했다. 이런 구의 공무원 후생복지는 서강석 구청장이 직접 챙기는 대표 사업이다. 직원들 의견을 바탕으로 새로운 사업을 만들어 2023년 인사혁신처 주관 ‘후생복지사업 우수사례 평가’에서 전국 1위를 차지했다.

서 구청장은 “직원들이 행복하게 일해야 주민들에게도 더 좋은 서비스를 제공할 수 있다”며 “직원 만족이 주민 감동으로 이어지는 선순환을 만들어 ‘섬김 행정’을 지속해 나가겠다”고 말했다.


박재홍 기자
2026-01-26 21면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

서울구정 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

동작, 민선 8기 외부 재원 353억 확보

도시 개발·재정 혁신 등 적극 응모 재정적 부담 덜고 정책 기반 마련

에어컨 청소까지… 복지도 ‘강남 스타일’

저소득층 500가구 우선 시행

“주민 삶 가장 편안하게”… AI 혁신도시로 가는

이필형 구청장 ‘RH 플랜 6’ 첫 회의

‘문화재 보호 애환’ 송파 풍납동… 모아타운·지하도

서강석 구청장, 주민들과 대화

츮 ڶŸ Ÿ&

Ŀ

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr