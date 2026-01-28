섬진강·영산강 수계 1156억 들여 범람 막는다

구례 등 20개 지구 109㎞ 제방 정비

오수천 등 62.34㎞ 기본계획 수립

영산강유역환경청이 하천 범람 상습 피해지역인 영산강과 섬진강 수계에 올해 1000억원이 넘는 예산을 투입해 정비사업을 진행한다.영산강청은 이상기후와 극한 호우로 인한 하천 범람 침수 피해 방지를 위해 국가하천과 하천 배수 영향을 받는 지방하천 정비사업에 국비 1156억원을 투입한다고 27일 밝혔다.국가하천의 안전도를 높이기 위해 전라남북도를 가로지르는 섬진강 구례지구 등 20개 지구, 109㎞ 구간 제방을 정비해 섬진강 본류의 치수 안전도를 높일 계획이다.홍수 시 가장 피해가 많은 지방하천에 대한 국가지원도 확대한다. 전남 순천시 황전천 등 12개 지방하천에 대한 정비사업을 올해부터 시행하고, 영산강청 관내 11개 권역, 64개 지방하천 정비를 위한 기본계획을 세울 예정이다.여기에 최근 국가하천으로 승격된 전남 순천 동천, 장성 황룡강, 전북 장수·순창에 걸친 오수천 등 62.34㎞ 구간의 하천기본계획 수립을 올해 안에 마쳐, 치수 강화뿐만 아니라 주민 친화적인 하천 공간을 만들어갈 계획이다.박재규 영산강청 하천국장은 “극한 호우 상황이 발생하더라도 피해를 최소화하고 인명·재산을 지킬 수 있도록 하천 정비 사업을 신속하게 추진하겠다”고 강조했다.광주 임형주 기자