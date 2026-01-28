주차장부터 커뮤니티시설까지…중구, 신당역 주차타워 착공

주차공간 총 123면…12월 준공 예정



중구 신당역 주차타워 착공식

김길성(왼쪽 여섯번째) 서울 중구청장이 지난 27일 열린 신당역 주차타워 착공식에서 시삽을 하고 있다.

서울 중구는 신당역 일대 주차난 해소를 위해 ‘신당역 공영주차타워’를 착공했다고 28일 밝혔다.중구 최초의 공영 기계식 주차타워가 될 이번 주차타워는 기존 신당공영주차장 부지에 오는 12월 준공될 예정이다.기존 신당역 공영주차장은 26면 규모로 힙당동 등 인근 상권 주차 수요를 감당하기에는 부족했다. 이에 기존 부지(1011㎡)를 활용해 주차타워를 신축한다.주차타워는 지하 1층~지상 6층, 연면적 2621.4㎡, 높이 42.45m 규모로 지어진다. 주차 공간은 지상 3~6층에 총 123면으로 기존보다 약 5배 늘어난다.지하 1층은 지하철 2·6호선이 지나는 신당역 지하와 연결되며 주차타워 외부에는 열린 공원이 조성된다. 1층에는 개방형 화장실이, 2층에는 중구 튼튼센터 2호점과 주민커뮤니티 시설이 들어선다.특히 최신 기계식 시스템을 도입해 출차 시간을 60~90초 수준으로 단축하고, 24시간 근무 인력을 배치해 안전성과 편의성을 높일 예정이다.김길성 구청장은 “신당역 주차타워는 도심의 협소한 부지를 효율적으로 활용해 주차 문제를 해결하는 새로운 시도”라며 “주차 공간 확충은 물론, 지하철과 전통시장, 지역 상권을 유기적으로 연결해 주민과 방문객 모두가 변화를 체감할 수 있는 랜드마크로 조성하겠다”고 말했다.김주연 기자