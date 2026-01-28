범정부 자살대책 추진본부, 강북구 자살예방 모범 사례 높은 평가

지역 자살예방사업 추진 현황 점검 및 현장 의견 청취



지난 23일 삼각산보건지소에서 열린 ‘범정부 자살대책 추진본부 현장대응기관 방문 회의’에 참석한 관계자들이 기념 촬영을 하고 있다. 강북구 제공

서울 강북구는 지난 23일 범정부 자살대책 추진본부가 지역 자살예방사업 추진현황을 점검하고 현장 의견을 듣기 위해 삼각산보건지소 생명존중팀을 방문했다고 28일 밝혔다.이번 방문은 국무총리 주재 ‘2025년 국가 자살예방 전략’ 발표와 범정부 자살대책 추진본부 출범 이후, 현장에서 체감할 수 있는 자살예방 정책 이행 상황을 확인하기 위해 마련됐다.현장에는 이상원 사회적버팀국장을 비롯한 관계부처 실무진이 참석해 구의 자살예방사업 운영 전반과 보건복지부 자살예방사업 우수사례로 선정된 ‘생명사랑의료기관 전산고도화 사업’을 집중 점검했다.구는 ▲자살시도자·유족·고위험군을 대상으로 한 신속 개입 및 집중 사례관리 전담체계 ▲경찰·소방·의료기관과의 실질적 위기 개입 협업 시스템 ▲GS리테일·신한은행 등 민간기관과 연계한 생활접점 기반 자살예방 인프라 구축 사례를 공유했다.특히 종이 설문 방식에서 QR코드 기반 온라인 설문으로 전환한 생명사랑의료기관 사업은 고위험군을 실시간으로 확인하고 즉각 개입할 수 있어 현장 대응력과 행정 효율성을 동시에 높인 사례로 평가받았다.또 중장년·청년 대상 자살예방사업, 생명지킴이 활동 현황, 고위험 사례관리, 자살시도자 정보 연계와 관련한 법·제도 개선 필요성 등 현장 중심의 정책 개선 의견도 폭넓게 논의됐다.범정부 자살대책 추진본부 관계자는 “강북구 사례는 현장 대응력과 데이터 기반 정책이 결합한 우수 모델”이라며 “현장에서 제기된 애로사항과 건의 내용을 향후 정책·법·예산 개선에 적극 검토하겠다”고 했다.송현주 기자